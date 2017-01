Sin Marco Fabián, Eintracht cae ante Leipzig

El equipo sorpresa de la Bundesliga propina un 3-0 al Frankfurt

LEIPZIG, ALEMANIA (21/ENE/2017).- El conjunto de Eintracht Frankfurt perdió ante el segundo lugar de la Liga alemana, Leipzig, por marcador de 3-0, sin la presencia del mediocampista mexicano Marco Fabián por lesión, en juego correspondiente a la jornada 17.

Después del descanso por invierno de la Bundesliga, la escuadra dirigida por el estratega croata Niko Kovac apareció en el estadio Red Bull con la sensible baja del ex jugador de las Chivas de Guadalajara, quien no se recuperó de la cadera, lesión que sufrió en partido de preparación.

El club sorpresa del torneo aprovechó la expulsión del portero finlandés Lukás Hrádecký, después de tres minutos de haber iniciado el primer tiempo, debido a que cometió una mano fuera de su área.

Los locales se fueron al frente en el minuto seis por conducto del defensa Marvin Compper con pierna zurda. El delantero Timo Werner aumentó la cuenta en el tiempo de compensación de la primera parte con remate de cabeza, tras asistencia del centrocampista guineano Naby Keita, después de cobrarse una falta cerca del área.

La tercera anotación del duelo, llegó en el minuto 67 por un autogol del mediocampista español Jesús Vallejo. Ante este resultado, Leipzig llegó a 39 unidades y se mantiene en la segunda posición mientras que Frankfurt se ubica en el sexto escalón con 29 puntos.