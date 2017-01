Toluca va por su tercer triunfo en fila ante Chipas

El equipo de los diablos espera mantener paso perfecto con un partido en casa

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (21/ENE/2017).- En busca de mantener paso perfecto, el equipo de Toluca repite en casa donde se verá las caras con un cuadro de Chiapas urgido de sumar, en duelo de la tercera fecha del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.



El estadio Nemesio Diez albergará este cotejo que dará inicio en punto de las 12:00 horas, en el que Eduardo Galván fue elegido como juez central.



Los Diablos Rojos han aprovechado al máximo los dos primeros duelos del certamen celebrados en casa, lo que han hecho con un futbol suficiente y a la gran calidad individual de sus jugadores.



En lo que será el tercer encuentro en el "infierno", los pupilos del argentino Hernán Cristante saben que el triunfo es algo imperativo, ya que el semestre anterior quedaron fuera de liguilla por tres puntos que se les negaron.



Los mexiquenses, que suman seis puntos, han recibido en cuatro ocasiones a su rival en turno, con saldo de dos triunfos y misma cantidad de empates.



Enfrente estará un cuadro de Chiapas que en su debut dejó en claro que no será un flan, de hecho merecieron al menos el empate en su visita a Pachuca, de no haber sido por la gran actuación que tuvo el guardameta Oscar Pérez.



Quizá el problema que tendrá el plantel no va a radicar en lo futbolístico, sino en la seriedad de la directiva para evitar algún retraso en los pagos, porque más allá de lo profesional que debe ser el futbolista, una situación así siempre afecta.



Jaguares, que no ha rescatado unidades y tiene pendiente su juego de la fecha uno ante América, ha ganado tres de los nueve duelos en que ha jugado con Toluca en cualquier campo, por los mismos empates y "descalabros".