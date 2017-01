Cruz Azul anhela volver a ganar en casa

El equipo regresa al estadio Azul para medirse a los Rayados de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (20/ENE/2017).- Luego del tropiezo sufrido en la fecha pasada, Cruz Azul regresa este sábado al estadio Azul para medirse a Rayados de Monterrey, que tiene la esperanza de terminar con una racha de 11 años sin poder ganar en este escenario.



En duelo correspondiente a la fecha tres del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, el cuadro celeste llega herido del zarpazo sufrido ante Pumas, por lo que no se puede dar el lujo de tener un tropiezo más su quiere mantener la ilusión.



La Máquina Celeste dio muestra de la conjunción que ha logrado, ya que a pesar de tener nueve hombres en la cancha tuvo para sacar un mejor resultado de CU, pero esa situación de generar y no terminar sus llegadas dejó un sabor agridulce en su afición.



Además, los dirigidos por el español Francisco Jémez tienen ahora un complicado compromiso ante un equipo deseoso de continuar invicto y con la suma de unidades, por lo que el trabajo defensivo celeste debe estar bien concentrado.



Con esa derrota a cuestas, Cruz Azul se quedó en tres unidades en la clasificación general, además de perder el invicto en la fecha dos, y ahora tratará de recomponer el camino en espera de hacerlo este sábado pues ya demostró que tiene con qué.



Rayados viene de empatar 2-2 ante el Guadalajara en casa y con gol en los últimos minutos, y con la esperanza de acabar con esa hegemonía celeste en el Azul, donde no ganan desde 2005.



Por ello, la escuadra comandada por el argentino Antonio Mohamed llega con todo su arsenal listo para terminar con esa racha negativa y de esa manera encaminarse a un triunfo más y avanzar en la clasificación general.



Para este encuentro, la Comisión de Arbitraje de la FMF designó a Fernando Hernández Gómez como central, auxiliado en las bandas por Marvin Torrentera como número uno, y por Christian Kiabek Espinosa como número dos.