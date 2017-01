Morelia busca alejarse del descenso ante Santos

Monarcas recibe a los de la Laguna con la intención de quedarse los tres puntos

MORELIA, MICHOACÁN (20/ENE/2017).- En su camino en busca de la salvación, Monarcas vuelve a casa para encarar a Santos Laguna en partido de la fecha tres del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, a disputarse en el estadio Morelos.



Cada encuentro que dispute el once moreliano en este certamen será vital en sus aspiraciones de mantener la categoría, y ganar como local se ha vuelto imperativo, ya que con el apoyo de su afición puede ir abonando ese camino.



El primer paso que debe dar es ganar al cuadro lagunero con el objetivo de salir del último lugar de la tabla de cocientes que comparte con Jaguares de Chiapas, que tiene un duelo pendiente, y buscar involucrar a más equipos.



Luego del empate en su visita a Gallos Blancos de Querétaro, la obligación está en sumar en casa, donde no se puede dar el lujo de perder unidades, si quiere estar el siguiente certamen en esta división, aunque ante Santos no la tiene fácil.



El elenco de La Comarca llega motivado luego del triunfo sobre Tiburones Rojos en casa, lo que le impulsa a tratar de dar un golpe de autoridad en patio ajeno y continuar avanzando en su regreso al protagonismo.



Con cuatro unidades que lo tienen entre los ocho mejores para buscar la liguilla, los pupilos de José Manuel de la Torre esperan hacer valer ese futbol y la inercia que traen del triunfo pasado y dejaron constancia ante América en su duelo de la Copa MX.



Dada la importancia del cotejo, la Comisión de Arbitraje eligió a César Arturo Ramos para dirigir las acciones y estará auxiliado en las bandas por Miguel Ángel Hernández, y por Miguel Ángel Chua.