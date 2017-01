Atlas sale a cazar Tiburones

Los Zorros no ganan de visitante desde abril de 2016

GUADALAJARA, JALISCO (20/ENE/2017).- La Jornada 3 arranca hoy con la visita de los rojinegros del Atlas al Puerto Jarocho para medirse a los Tiburones Rojos de Veracruz, un duelo crucial para los Zorros, ya que desean a toda costa ganar por fin en patio ajeno. Los rojinegros no pueden ganar fuera del Estadio Jalisco desde la Jornada 16 del Clausura 2016, un 30 de abril de ese año en donde vencieron 3-0 a Jaguares de Chiapas en el Víctor Manuel Reyna con goles de José Madueña y doblete de Jefferson Duque y el DT era Francisco Ramírez de manera interina.

“Será importante ganar, porque si queremos empezar a pensar en cosas grandes tenemos que ganar de visita, cosa que no hicimos el torneo pasado. Ahora se nos viene una oportunidad y qué mejor que empezar con el pie derecho la visita que tenemos ahora, para sumar y reafirmar lo que hicimos el juego pasado contra Tigres”, dijo Daniel Arreola.

Pero el duelo no será nada sencillo para los dirigidos por José Guadalupe Cruz, ya que enfrente tendrán a un equipo que lucha semana a semana por mantener la categoría en el máximo circuito y el enfrentamiento en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, en punto de las 21:00 horas, en teoría deberá ser vibrante y emotivo, por lo que se juegan ambos conjuntos.

“Todos los equipos son complicados, ellos lo son por su gente, su estadio, es gente que se hace pesar y que no nos podemos achicar ante ellos ni ante nadie. Más allá del futbol que ellos manejan, sabemos que es gente alta, que manejan la pelota por arriba, buscan un rechace, la segunda jugada y tenemos que estar muy atentos, y la que tengamos ser contundentes, sabemos que no queda más que ir a sacar puntos”, siguió el “Dany” desde el Club de Colomos.

Los rojinegros llegan a este cotejo ante los Tiburones con tres puntos obtenidos en el arranque del Clausura 2017, luego de haber dado el campanazo y derrotar en casa al campeón Tigre escualos vienen de perder en casa de Santos Laguna, por lo que llegan en igualdad de circunstancias, un partido ganado y un partido perdido por bando.

Juego parejo

La última vez en que estos dos conjuntos se enfrentaron fue en el Estadio Jalisco, en la Fecha 3 del torneo pasado, con triunfo rojinegro por la mínima diferencia, gracias al autogol del capitán de los escualos, Leobardo López. En ese entonces, el conjunto veracruzano era dirigido por Pablo Marini, quien ya no está en el cargo, por el contrario, hoy los Tiburones Rojos están al mando de Carlos Reinoso.

Pero por otro lado, la ocasión más reciente en que jugaron en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, fue el 11 de marzo de 2016, en el Torneo Clausura de ese año. En aquel entonces Veracruz ganó al Atlas con marcador de 3-2, en juego que estuvo marcado por algunas polémicas arbitrales.

Arturo González y Dieter Villalpando, que ya no están en Atlas, fueron los anotadores por los Zorros, mientras que por Veracruz anotaron Horacio Cervantes, Enrique Esqueda y Gabriel Peñalba.

PARA SABER

El “Fideo” no está listo

Todo parece indicar que Daniel “Fideo” Álvarez no podría estar para este encuentro, ya que no se pudo recuperar a 100% de la lesión en una rodilla que sufrió y a pesar de que hizo futbol a lo largo de la semana, durante el entrenamiento de ayer en el club de Colomos, fue puesto a prueba por parte del cuerpo médico de la institución.

Arreola, central por necesidad

Ante las lesiones de Stiven Barreiro y Leiton Jiménez, aunque éste último ya reapareció y seguirá siendo titular, Daniel Arreola tomó el lugar en la central, posición que no desconoce y que juega con responsabilidad, aunque también dijo que lo suyo realmente es ser lateral izquierdo, aunque no rehúye a cubrir a sus compañeros.

“Me gusta jugar de central, lateral es mi posición y de central me gusta, me he agarrado bien, tengo a mi lado al mejor, al que da los mejores consejos que es Rafa (Márquez), entonces esto es de ubicación, de estar bien concentrado y más que todo meterle muchas ganas”, dijo Daniel Arreola ayer antes del entrenamiento en el Club Atlas Colomos.

Como lateral

Apertura 2016

90 minutos Atlas vs. Necaxa Jornada 9

Como central

Apertura 2016

90 minutos Pumas vs. Atlas Jornada 10 90 minutos Atlas vs. Querétaro Jornada 13 90 minutos Santos vs. Atlas Jornada 14 90 minutos Pachuca vs. Atlas Jornada 15 90 minutos Atlas vs. América Jornada 16 90 minutos Jaguares vs.Atlas Jornada 17

Clausura 2017

90 minutos Atlas vs. Tigres Jornada 1

POSIBLES ALINEACIONES

Veracruz: 13. Melitón Hernández; 28. Arturo Paganoni, 23. Leobardo López, 30. Kristian Álvarez, 4. Antonio Briseño; 17. Egidio Arévalo, 9. Daniel Villalba, 8. Ángel Reyna, 22. Felipe Flores;, 11. Martín Bravo, 15. Eduardo Herrera.

Suplentes: 34. Ojeda, 2. Alatorre, 29. Cid, 6. Martínez, 33. Orozco, 39. Velázquez y 25. Chiapas

DT: Carlos Reinoso

Atlas: 1. Óscar Ustari; 27. José Madueña, 3. Leiton Jiménez, 12. Daniel Arreola, 14. Luis Reyes;, 15. Brayan Garnica, 4. Rafael Márquez, 13. Javier Salas, 9. Fidel Martínez; 11. Matías Alustiza, 28. Martín Barragán.

Suplentes: 30. Fraga, 5. Aguirre, 18. Robles, 23. Tabó, 20. Aboayge, 7. Rivera y 8. Álvarez.

DT: José Guadalupe Cruz

Árbitro: Marco Antonio Ortiz Nava

EN TV

Veracruz vs. Atlas

21:00 horas / Azteca 7