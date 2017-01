Boxeadora ‘Avispa’ Ortiz está lista para pelea con Ramos el sábado

La pugilista mexicana, realizó un entrenamiento en el gimnasio del Metro, en la estación Juanacatlán, donde también se dio cita Ramos, rumbo al choque estelar de la velada a diez rounds

CIUDAD DE MÉXICO (19/ENE/2017).- La boxeadora mexicana Anabel Ortiz quiere comenzar 2017 de la mejor manera y se declaró lista para enfrentar este sábado a Brenda Ramos, en el Deportivo Benito Juárez de la ciudad de México.



La "Avispa" Ortiz realizó un entrenamiento en el gimnasio del Metro, en la estación Juanacatlán, donde también se dio cita Ramos, rumbo al choque estelar de la velada a diez rounds, donde no estará en juego el cetro paja Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la primera.



"Me siento bien, ansiosa, ya estoy lista para combatir este sábado. He tenido la oportunidad de hacer sparring con ella, es fuerte, rápida, también he trabajado duro para ganar este combate", dijo la campeona mundial.



Al conocer a su oponente del fin de semana, comentó que la velocidad de puños de Brenda y sus ganas de vencer a una monarca mundial la hacen peligrosa, pero reiteró que está más que preparada para salir por el triunfo.



"Es una pelea fuerte y no quita nada que sea o no por título, arriba del ring no nos interesa si es o no, nos interesa ganar. Siempre me he preparado al cien para representar a mi país y esta no va a ser la excepción", aseveró.



Anabel subió unos minutos al ring y trabajo con las manoplas, dejando ver la potencia y velocidad de puños, armas con las que tratará de imponerse a Brenda, que hizo lo propio y mostró la rapidez al momento de impactar las manoplas.



La monarca mundial, quien suma 13 victorias de forma consecutiva, pues no pierde desde mayo de 2012, cuando fue superada por la argentina Yésica Bopp, presenta foja de 23-3, cuatro por la vía rápida, mientras que Brenda tiene récord de 9-4, cuatro nocauts.



Durante el entrenamiento también estuvieron el capitalino Emmanuel "Vaquero" Navarrete y el tapatío Dennis Contreras, quienes chocarán a diez asaltos en la división de peso gallo, en el choque coestelar de la función.