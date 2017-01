Chivas oficializa partido amistoso ante Boca Juniors

José Luis Higuera, CEO de Chivas, y el gerente del club argentino dan a conocer el encuentro

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- Con la presencia de José Luis Higuera, CEO de Chivas-Omnilife, y del gerente general de Boca Juniors, Lucas Labbad, se hizo el anuncio oficial del encuentro amistoso que sostendrán ambas escuadras en el estadio Chivas el próximo 2 de febrero a las 20:30 horas y el dirigente rojiblanco, aseguró que no será un encuentro amistoso, garantizó espectáculo.



"Una rivalidad importante para nosotros desde la libertadores, ahora será la Copa de Gigantes. Serán 90 minutos, definición en penales si hay empate. Tres cambios, un partido de competencia y no de exhibición. Esta copa nace para establecer un nivel futbolístico, buscamos demostrar que chivas demuestre que cuenta como uno de los mejores planteles. Un partido a muerte, no hay dinero de por medio en término de contrato, es a todo o nada. Al final aceptó Boca y nosotros, el que gana se lleva el premio y el que no se va con las manos vacías".



Higuera precisó que hay muchos condimentos que hacen más especial todavía este encuentro, de entrada por el hecho de que el técnico Matías Almeyda sea de corazón partidario de River Plate.



"Clubes como nosotros no necesitas una Copa para demostrar, una competencia como la libertadores es importante pero cuando sales a jugar con quien sea, buscamos regresar a una competencia fuerte con este plantel joven y enfrentar a todo o nada, no son pruebas, no es probar jugadores, salimos por el prestigio del club, los premios son parte de este show y aquí hay un condimento, saben la rivalidad de Almeyda con Boca".



Para que este encuentro se llevara a cabo, Chivas tuvo que modificar el encuentro ante Santos, correspondiente a la fecha cinco del Clausura 2017, de sábado a las 21:06 horas se va a domingo en horario por definir, aunque la Liga MX ya lo tiene programado a las 18:00 horas.



Higuera puntualizó que Almeyda no tiene obligación de poner a elementos titulares para el encuentro de la Copa MX ante Mérida, que se llevará al cabo el primero de febrero, pero ante Boca deben ir los mejores.



"Ahí son decisiones deportivas. Lo que puedo decir es que el mejor cuadro de Chivas va contra boca, es un partido importante que lleva más que el dinero. Se defenderá en la cancha. No se reprograma el de Copa para nada, tenemos plantel para demostrar que podemos jugar en la Copa, el mejor plantel estará demostrando quién es Chivas".



El CEO de Chivas quiere que esta Copa de Gigantes aumente a cuatro equipos en un futuro no lejano, pero la idea todavía no se aterriza al cien por ciento.



"La idea es iniciar nosotros y de ahí sumar a los mejores planteles de América Latina, la siguiente edición me gustaría ir a la Bombonera, la que no tiembla, late y es impresionante el ambiente. Estados Unidos es atractivo y sumar dos planteles más para poder jugar y luego una final. Hay una cantidad importante, los premios no me gusta hablar de dinero, pero es una cantidad de muchos ceros en dólares".



El que se juegue el cinco de febrero el Super Bowl, no le importa mucho a Chivas por el partido reprogramado ante Santos y en todo el movimiento que se está dando, el técnico Almeyda siempre estuvo de acuerdo.



"Todo se coordinó con Matías, es igual que nosotros, tenemos la misma forma de pensar que esto no es por dinero, sino competencia y prestigio. Estuvimos evaluando dos fechas y pensó Matáis que era la que mejor se prestaba era esta, prácticamente en jueves, nuestra cancha y jugar en Querétaro, es un viaje corto, jugamos en miércoles y nos sentimos cómodos teniendo dos planteles para esto que es Querétaro, Mérida, Boca y Santos. Y a partir de Boca, son tres de cuatro partidos que no se pueden perder".



Boca promete espectáculo



El gerente deportivo Lucas Labbad, indicó que para ellos es importante jugar ante el Guadalajara, ya que hay una rivalidad importante, de hecho en la conferencia de prensa Higuera le recordó al directivo argentino el 4-0 de Copa Libertadores.



"Para nosotros va a ser un lindo encuentro, con un rival que tenemos siete partidos, por ahora estamos igualados y es un buen comienzo de esta primera edición para jugar con todo. Coincido para nosotros también es un partido importante, una primera edición de una copa importante, dará de qué hablar de esta copa en el futuro, participar de esta edición será un compromiso, salimos a ganar en todos lados, presentaremos nuestro mejor equipo para ganar y esperamos que esto suceda".



Labbad indicó que jugar ante el Guadalajara representa mucho, más porque está Almeyda en el banquillo.



"Eso es un poquito más de pimienta. Realmente ir a jugar a cualquier lado, entramos a ganar y es lo que vamos a hacer, es un honor jugar en este estadio tan lindo. Agradecemos la hospitalidad y entiendo que serán unos grandes anfitriones pero en la cancha iremos a ganar".

