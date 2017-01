Veracruz y Atlas abren la fecha tres en el Puerto

El cuadro de los Tiburones Rojos espera quedarse con los tres puntos ante los Zorros

VERACRUZ, VERACRUZ (19/ENE/2017).- Con el objetivo de sacar los tres puntos ante Atlas en juego de la fecha 3 del Clausura 2017 de la Liga MX, Veracruz analizó al rival vía video para anular el accionar tapatío este viernes en su casa.



Pero además de visualizar al rival, los escualos trabajaron por la noche para aclimatarse a las condiciones del juego de este viernes, el cual será a las 21:00 horas en el "Pirata" Fuente.



El cuadro jarocho se ubica en el puesto nueve con un registro de tres puntos y sabe que para alejarse de ese sitio debe sumar unidades para calificar, pero sobre todo, despegarse de la porcentual del descenso.



Por eso en este incipiente torneo, deben comenzar a sumar unidades y no depender al último de terceros para lograr con los objetivos planteados por el timonel Carlos Reynoso.



El equipo ha puesto especial énfasis a la dinámica de potencia y velocidad organizada para hacer frente a un equipo de estas características como Atlas.



De la misma manera, los futbolistas afinan su puntería de cara al marco rival bajo las órdenes de los auxiliares técnicos de la institución, Juan Antonio Luna y Carlos Reinoso Arriagada, quienes además han solicitado tener un mejor control del esférico.



El técnico Carlos Reinoso ha planteado a sus jugadores sobre el terreno de juego para hacer un ensayo de la estrategia a presentar el próximo viernes y analizar variantes en el once que mandará como titular.



Los Tiburones también han trabajado sus centros desde las bandas para tener mejores alternativas para llegar a la meta rival.



Por otra parte, el personal médico del club continuó con las labores de recuperación de Freddy Hinestroza y Miguel Herrera, quienes se encuentran lesionados.



Atlas está en el puesto 12 y aunque sabe de la necesidad de no dejar escapar puntos en el inicio del torneo, también reconoce de la peligrosidad de los jarochos en casa. Será un juego en el que los Tapatíos deben responder a la exigencia del mismo y salir en busca de los tres puntos.