León golea a Morelia en debut de Copa MX

Los Panzas Verdes se impusieron 3-0; una de las anotaciones fue del 'Gullit'

CIUDAD DE MÉXICO (19/ENE/2017).- Un golazo del campeón mundial sub 17 y defensa Carlos Guzmán inició esta noche el camino al triunfo de León por 3-0 ante Morelia, al iniciar la participación en la Copa MX.



Guzmán Fonseca se agregó al ataque, le llegó al balón en rebote por lado derecho del área grande, bajó el esférico con el pecho, hizo quiebre al ecuatoriano Cristian Penillo, quien hasta rodó por el césped, y luego realizó un potente disparo cruzado para anidar el balón por el segundo poste, al minuto 34.



La segunda anotación fue increíble porque lo marcó el defensa Fernando Navarro, quien con su metro y 63 centímetros de estatura ganó el salto a los centrales de Morelia para rematar de cabeza, al 76.



Por fin, al 82, Carlos "Gullit" Peña pudo hacer su gol, después de que se le había negado en cinco oportunidades, incluso en una estrello el esférico en la base del poste izquierdo, pero esta vez aprovechó una pared de dos toques con Andrés Andrade, para el remate y sellar la victoria con un 3-0.



Los de casa se pusieron de líderes en el Grupo Nueve con sus primeros tres puntos, escoltados por Morelia con cero y las mismas unidades para Zacatepec, que todavía no hace su presentación en la competencia.



El árbitro Fernando Hernández amonestó a Francisco Cornejo, Osvaldo Rodríguez y Luis Montes, por el cuadro de casa, y también a Enrique Pérez y Santiago Altamira, por el once visitante.



Alineaciones



León.- José Antonio Rodríguez, Carlos Guzmán, Diego Novaretti, Juan Ignacio González, Osvaldo Rodríguez, Juan Francisco Cornejo, Andrés Andrade, Luis Montes, Maxi Morales (Fernando Navarro, 65), José Iván Rodríguez y Carlos Peña. DT Javier Luis Torrente (ARG).



Morelia.- Jesús Yair Urbina, Ignacio González (Guillermo Burdisso, 71), Enrique Pérez, Santiago Altamira, Carlos Gerardo Rodríguez, Aldo Rocha (José Meza, 75), Diego Mejía, David Cabrera (Fernando Ortiz, 60), Cristian Penilla, Miguel Sansores y Luis Gabriel Rey (Alejandro Ruiz, 72). DT Pablo Marini (ARG).