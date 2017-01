Carlos Salcido tiene una cita con La Minerva

Campeón en Holanda, con Tigres, y medalla de oro en Londres; el jugador añora festejar la estrella 12 del Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- Valora a 100% el recuerdo del título que ganó en Holanda con el PSV Eindhoven, o el campeonato con Tigres que rompió un ayuno de casi 30 años de los felinos.

Conserva fresco el recuerdo de la Copa MX que ganó con Chivas en León, y atesora la medalla de oro de Londres 2012, acaso el logro máximo del futbol mexicano y donde él fue piedra angular.

Pero a Carlos Arnoldo Salcido le hace falta verse de frente con la guardiana que resguarda esta noble y leal ciudad.

Es una imagen que obsesiona al de Ocotlán. “Ahora que estoy acá es lo que más anhelo, levantar el trofeo en La Minerva”, dice el zaguero del Rebaño, quien mira al horizonte como si la efigie más famosa de la ciudad estuviera frente a él.

Y enseguida explica su fijación: “Mira, en el estadio hay una foto donde están levantando el último trofeo de campeón en La Minerva y me he visto ahí, quiero hacer eso, es algo con lo que sueño seguido.

“Dios quiera que se me dé esa oportunidad, sería la cereza del pastel para mi carrera. Estuve muy cerca en una final que nos ganó Pumas; después me fui a Europa y a los seis meses Chivas fue campeón —yo era la mufa, jaja—“.

Salcido regresó a Chivas hace casi tres años y ve la posibilidad más latente que nunca desde que volvió. Y es que cuando llegó el equipo sólo anhelaba no caer a la Liga de Ascenso. “Claro que es algo más asequible que cuando volví, eso me tiene muy ilusionado porque voy a cumplir tres años de mi regreso a Chivas; cuando volví había unas circunstancias muy diferentes encabezadas por el peligro del descenso; ahora el equipo está peleando otras cosas lo cual me ilusiona y me hace aferrarme a la idea de que tenemos que ser campeones”.

Sin más planes

Previo al campeonato la palabra retiro se asoció al nombre de Carlos Salcido.

Sin embargo, el ocotlense asegura que hoy sólo piensa en competir por un puesto titular. “Estoy muy consciente de la edad que tengo y del tema de la carrera, todos sabemos que todo tiene un fin; pero la realidad es otra, la realidad es que todos saben lo que significa Chivas para mí, siempre hemos tenido una buena comunicación y no pienso en nada más, trato de darle su tiempo a todo y hoy lo que quiero es estar a tope para el equipo”.

— ¿Te planteaste el retiro en este receso de invierno?

— Más allá de plantearte el retiro eso es algo que vas a sentir, cuando dejes de sentir esas cosquillitas en el estómago sabes que el momento ha llegado. Hoy no hay nada de eso, si llega ese día en que tenga que hacerme a un lado lo haré sin problemas”.

— ¿Cómo ves la competencia actual ante jugadores más jóvenes y rápidos?

— A mí me da mucho gusto ver a Chivas así, con esta propuesta y esta jerarquía porque está de más recordar cómo estaba hace dos años; hoy en día hay un gran plantel de mucha calidad y yo lejos de sufrir por esto, lo disfruto, ver que los chavillos de cantera son mis compañeros de equipo con un gran nivel. A mí me gusta estar ahí, competir con ellos y tratar de hacérselas difícil.

— ¿Te ves jugando en otro lado?

— No, ahí sí no, en el barrio nada más. Créeme que así no me he visto, con otro equipo. Qué te puedo decir, antes de ser futbolista profesional fui fanático de este equipo, cuando me vaya seguiré siendo fanático; este equipo lo llevo en el corazón. Estoy muy orgulloso de esta institución.

Un adiós complicado

Carlos Salcido ya transitó por el camino de machacar un retiro.

En 2014 el zaguero de las Chivas, tras jugar su tercer Mundial en Brasil, anunció que se retiraba del Tri luego de ser convocado para unos amistosos por Miguel Herrera. “Cuando tomo una decisión no hay marcha atrás. Con la Selección pasó así, antes del Mundial con el “Piojo” Herrera nunca fui llamado por él, pero me incluyó en la lista del Mundial, juego el último partido ante Holanda pero al regresar sabía que para Rusia, iba a estar muy grande. Decidí hacerme a un lado porque hay mucho talento, muchos jóvenes y que por ahí pueden tener una oportunidad. Me fui tranquilo porque mis mejores años se los di a la Selección, siempre fue un honor ponerme la verde”.

Salcido no esconde su admiración por un longevo seleccionado nacional. “Admiro muchísimo la mentalidad, las ganas y el deseo que tiene Rafa Márquez por mantenerse en la Selección; en lo personal decidí eso y no me arrepiento”.

LA FRASE

“Tengo seis meses más y para mí este torneo es un gran reto; después, veremos qué sigue”.

Carlos Salcido, jugador de Chivas

FICHA

Carlos Arnoldo Salcido

• 36 años

• Equipos: Chivas, PSV Eindhoven (Hol), Fulham (Ing) y Tigres

• Campeón con PSV Eindhoven

• Campeón de Liga y Copa con Tigres

• Campeón de Copa con Chivas

• Campeón olímpico en Londres 2012

• Mundialista en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014