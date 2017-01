Chivas pide criterio árbitral parejo para todos

Almeyda siente que el silbante Yair Miranda usó criterios diferentes el pasado sábado

GUADALAJARA, JALISCO (18/ENE/2017).- Es de poco hablar respecto al trabajo de los árbitros, pero ahora el técnico del Guadalajara Matías Almeyda, pide a la Comisión de Arbitraje que se mida con la misma vara, porque siente que ante el Monterrey, hubo criterios diferentes en 90 minutos y eso le deja un sabor amargo.

“Soy partidario que si a todos nos juzgan con la misma vara, perfecto, pero no he visto que expulsen a un jugador por hacer tiempo, menos cuando van cinco minutos del segundo tiempo. Hay una reacción de Jair, por la cual es expulsado, pero en el momento que lo amonestan había un balón dentro del campo y había un jugador cerca. Está el error del jugador en levantar el brazo a la máxima autoridad, pero en el mismo partido vi a otros jugadores del Monterrey levantar la mano y no pasó lo mismo. Que sea la ley pareja para todos”.

Almeyda mencionó que en Chivas siempre están para sumar, porque quieren que el futbol mexicano siga evolucionando, que el arbitraje sea de primer nivel y seguirán por la misma línea, solamente espera que el criterio sea unificado al momento de marcar en todos los partidos.

“He hecho hasta reuniones con ellos para que le digan a los jugadores de Chivas qué les incomoda, soy partidario de ayudar, somos todos diferentes, pero no tengo problema con ninguno”.

Defendió Almeyda a su equipo, dejando claro que los jugadores rojiblancos no son violentos, que son de los equipos que menos pegan, que se dedican a jugar y por el contrario, casi siempre son castigados por el rival con muchas faltas, debido a la velocidad que imprimen en los cotejos.

“El torneo pasado fuimos de los equipos que menos tuvimos tarjetas. Si ven el equipo no es violento, no golpea, intenta jugar, recibe faltas. Las dos expulsiones, en la primera bien señalada. Acción rápida, una vez que se tiró a los pies no pudo frenar (Gallito); la otra, es la segunda que a un jugador de Chivas lo expulsan por hacer tiempo, primero a Salcido y ahora a Jair”.

El pastor mencionó que tan fue diferente el criterio que se usó en el cotejo ante el Monterrey, que Alan Pulido bien pudo haber sido expulsado, porque hubo momentos que perdió la cabeza ante el silbante Yair Miranda, quien prefirió no amonestar.

“El encuentro se dio así, creo que la expulsión (de "Gallito") estuvo bien, luego no hubo lo mismo porque vi a jugadores el Monterrey también levantar la mano. El mismo Pulido, porque después del segundo gol de ellos, tuvo una actitud que provocó al árbitro y se dio cuenta mi jugador ya en el vestidor. Tiene que ver una ley pareja para todos, pero el espectáculo se deformó por eso, no se sabrá qué hubiera pasado 11 contra 11”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ