'Tecatito' Corona gana premio al Gol del Año en Concacaf

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (18/ENE/2017).- El delantero mexicano Jesús ''Tecatito'' Corona fue galardonado por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) con el premio al Mejor Gol del 2016, por el tanto marcado ante la selección de Venezuela durante la Copa América Centenario. El tanto que le valió el reconocimiento se dio durante los minutos finales del encuentro ante el combinado venezolano, cuando tomó la pelota fuera del área rival y accedió a ella dejando a cinco defensores en el camino para culminar con una potente definición. El jugador , quien milita en el Porto, se ha caracterizado a la lo largo de su carrera por protagonizar bellas anotaciones y complicados regates, sin embargo la diana conseguida durante la Copa América celebrada en Estados Unidos ha sido una de las más significativas de su trayectoria. El gol conseguido por el ex jugador de Rayados de Monterrey fue seleccionado por encima del tanto del mexicano Eduardo Herrera ante el Honduras Progreso, y del salvadoreño Alexander Larín, jugador de Alianza, en un duelo ante el New York Red Bulls. En la categoría Jugador del Año en la Concacaf, el delantero de Pachuca, Hirving Lozano, consiguió el segundo lugar por detrás del costarricense Bryan Ruiz. El "Chucky" tuvo un notable despunte en su joven carrera durante el 2016, que le alcanzó para ser campeón de Liga MX con Pachuca en el torneo Clausura de ese año y consolidarse como un miembro habitual en las convocatorias de la selección mexicana. Además, Lozano fue incluido en el Once Ideal de la Confederación junto con sus connacionales, el defensa Rafael Márquez, el lateral Miguel Layún y el mediocampista Andrés Guardado.

The #CONCACAFAwards 2016 Goal of the Year is awarded to @Chuycorona25 of @miseleccionmx - Congratulations! pic.twitter.com/ASbHUeacGb