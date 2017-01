El 'Profe', en contra de 'artimañas' de Reinoso

Afirma que los trucos del técnico del Veracruz no le parecen éticos

GUADALAJARA, JALISCO (18/ENE/2017).- No es un secreto. El director técnico actual de los Tiburones Rojos del Veracruz, el chileno Carlos Reinoso, hace uso de algunas “marrullerías” para sacar ventaja en algunos de sus encuentros, como fue el caso de aquel partido del 2015 en donde Chivas visitó el Puerto Jarocho. En esa ocasión, el “Maetro” mandó apagar el aire acondicionado del vestidor para hacer que la humedad dentro fuera intensa en los camerinos del Luis “Pirata” Fuente.

Otros actos para sacar ventaja por parte del entrenador andino eran mandar pintar los vestuarios, inundarlos, apagar el aire, no llevar ventiladores, entre otras cosas. Ante esto, el director técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz, se dijo en contra de los ardides de su homólogo, ya que son poco éticos.

“Es algo premeditado, totalmente planeado, no comparto esas formas, no me parecen éticas, me parece bajo. No tengo nada que hablar del técnico de enfrente, no tenemos ni buena relación ni nada, no tengo nada que decir.

“No comparto esas formas, es un deporte limpio, es bajo hacer situaciones así, no me enfoco, si me pongo a declarar y decir que esto y lo otro, el pasado es pasado. A lo mejor fue una coincidencia, no pasa nada, capaz que son unas gotas más de sudor y listo, sabes que ahí tienes oportunidad de revertir esa situación jugando al futbol”, afirmó el “Profe” Cruz este miércoles.

Por lo pronto, Atlas se prepara para encarar a los Tiburones Rojos este viernes, lo hace para enfrentar cualquier tipo de circunstancia que el rival presente, tanto en la cancha, como fuera de ella, en el vestidor, tribuna o donde sea.

“La historia está ahí, los hechos los conocen mejor ustedes que yo, me enfoco en lo que es nuestro trabajo en cancha, en lo deportivo, de lo otro me olvido. Para ir a ganar cualquier partido tenemos que prepararnos para todo tipo de detalles, sobreponernos a cualquier obstáculo, respetar al rival. Nos prepararemos para enfrentar al mejor Veracruz, sobreponernos a la adversidad y cualquier obstáculo que nos pongan”, siguió el estratega rojinegro.

