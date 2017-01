El nuevo ídolo rojinegro

En poco tiempo Matías Alustiza es aclamado por La Fiel, que tiene sus esperanzas cifradas en el atacante argentino para llevar a los Zorros al título

GUADALAJARA, JALISCO (18/ENE/2017).- Tuvo un debut en casa, ante su gente, soñado, un gol que significó el triunfo ante el campeón Tigres en el Estadio Jalisco, hizo que se consagrara como quizá el próximo ídolo de La Fiel. Matías Gustavo Alustiza es, hoy por hoy, el jugador franquicia en el Atlas, el que tiene los reflectores y en el que están depositadas las esperanzas de conseguir algo importante en el Clausura 2017.

Salió de cambio ante los felinos del Norte al minuto 81 y en ese momento pareciera que el tiempo se detuvo, la afición que hizo una gran entrada en el Estadio Jalisco se le entregó, a tal grado de que en todo lo alto se escuchó el grito de “Oe, Oe, Chavo, Chavo”, por lo que el jugador optó por saludar, notablemente emocionado y cada vez más comprometido con la camiseta a la cual representa.

“A hacer mi trabajo como siempre, así lo he hecho en todos los clubes en donde me ha tocado estar, tratar de dar el 100, de hacer las cosas bien cuando me toque jugar, cuando no, apoyar desde afuera. Uno como delantero tiene que hacer goles, pero no me pongo esa presión, entonces lo importante es el grupo, hay que estar todos juntos y así saldremos adelante".

“No me comprometo a hacer cierta cantidad de goles, porque puedo decir que 15 y al final sólo hago cuatro y luego habrá comentarios negativos, entonces trato de vivir el día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. Obviamente uno como delantero quiere hacer muchos goles, pero también juega el equipo rival, entonces a veces es difícil, pero yo trato de hacer mi trabajo al 100, ojalá haga muchos goles”, comentó el nuevo delantero del Atlas, Matías Alustiza.

Pero para colmo de males, Matías sufrió una lesión en el primer juego amistoso de la pretemporada, ante Cimarrones, algo que lo frustró, ya que todo jugador siempre quiere estar a tope y más previo a un arranque de torneo. Pero Alustiza no baja los brazos y lucha para estar totalmente recuperado.

“La verdad el tobillo es algo complicado, hay días que no duele, hay días que duele mucho, entonces hay que tratar de seguir trabajando en eso, terapia mañana y tarde, para estar al 100 lo antes posible”.

Buen vestidor

Para que un equipo funcione, es importante que el ambiente en el vestidor sea el óptimo y eso lo sabe Matías Alustiza, quien guarda amistad con uno de los jugadores que mejor ambiente pone en el equipo rojinegro, Fidel Martínez. Ambos fueron compañeros en Deportivo Quito en 2011-2012 y hoy en día ya se reencontraron.

“Con Fidel, desde que estuvimos en Deportivo Quito, nos tocó salir campeones del torneo local, jugamos Copa Libertadores juntos, sí quedó esa relación de compañeros y amigos, hoy nos toca estar juntos, pero ya lo enfrenté cuando él estuvo en Leones Negros, en Pumas, en Tijuana, pero hoy nos toca estar juntos, ser compañeros”.

Pero por otro lado, tiene en el vestidor a un jugador al cual, dice, le tiene mucho que aprender, ya que además de hacer buen grupo, Rafael Márquez es un líder dentro y fuera de la cancha.

“Uno tiene que aprender, yo creo que un jugador tan ganador, tan exitoso como lo es Rafa, uno tiene que aprenderle cada día, tiene muchas enseñanzas con sus palabras y actitudes dentro y fuera de la cancha, uno lo tiene que aprovechar al 100”.

Le falta un título de Liga

Es un jugador ganador por naturaleza, en México, desde que llegó ha sido campeón con Puebla en la Copa MX y también ganó la Supercopa MX, ambas en 2015, sin embargo Matías Alustiza considera que todavía no vive lo mejor, ya que le obsesiona ser campeón de Liga y con Atlas vive una gran oportunidad de poder lograrlo.

“Me falta ser campeón, la verdad sería muy lindo poder ser campeón de la Liga MX, pero para eso tenemos que estar todos juntos, esto es un equipo, no es uno solo, si no jugaría tenis, esto es un conjunto, un grupo en donde todos tenemos que estar preparados”, afirmó.

Pensó en el retiro

Hace tan solo unos meses, específicamente en marzo pasado, cuando todavía jugaba para La Franja del Puebla, Matías pensó en dejar el futbol. Una tragedia familiar, con el fallecimiento de su pequeña hija, hizo que dudara sobre su futuro en el deporte, sin embargo con ayuda de sus hijos, esposa, familiares y amigos, salió adelante para ser quien es hoy en día.

“Caras vemos, corazones no sabemos”, reza el refrán, y al ser una figura pública, con fama, dinero, éxito, el apoyo de millones de aficionados, se piensa que tienen todo, sin embargo no es así, son seres humanos como todo mundo, con buenos y malos momentos, con sufrimientos y alegrías.

“Uno tiene que ser fuerte, porque a veces la vida te pone momentos muy difíciles, me tocó vivirlo con mi hija, yo creo que va a ser el momento más difícil de mi vida y si hoy estoy de pie es por mis otros dos hijos y por mi mujer, por mi familia y por mis amigos.

“Fue muy difícil, fue y es, porque fue apenas hace nueve meses y pasan muchas cosas por la cabeza, entonces uno tiene que estar fuerte en ese momento, por Benjamín y Tomás (sus hijos) que ellos también tienen derecho de seguir viviendo, pero fue un momento muy difícil, hasta pensé en dejar el futbol, porque no sabía para dónde salir, tanto yo como mi mujer”, platicó con algo de tristeza en los ojos el nuevo ídolo rojinegro.

Pero no todo ha sido malo en la carrera de Alustiza, ha habido cosas muy rescatables, como cuando fue campeón de la Copa MX venciendo a Guadalajara en la Final, o bien, salvarse del descenso, también con La Franja.

“Salir campeón fue uno de los momentos más lindos en el futbol mexicano, y obviamente en el futbol siempre hay momentos buenos y malos, yo trato de disfrutarlos todos”.

Más allá de la cancha

Las pasiones de Matías Alustiza: el futbol, su familia, sus perros y sobre todo la pesca. El jugador argentino del Atlas dedica su tiempo libre a buscar dónde pescar, ya que es una buena terapia de relajación. Argumenta que es un jugador tranquilo, que no se desvela y que es todo un profesional.

“Soy una persona muy tranquila, de estar con mi familia, mis hijos y mis perros, no soy de salir a ningún lado, más que hacer las compras para poder comer, tengo más de cinco años en México y nunca he salido de antro, no soy así, no porque no me guste, pero prefiero estar con mi familia. Mi segunda pasión después del futbol es la pesca, soy un apasionado, puedo estar 10 o 12 horas sin pescar nada y seré la persona más feliz del mundo, la verdad eso es mi segunda pasión y trato de buscar un lugar para ir a pescar, porque me relaja mucho”.

NUMERALIA

Matías Alustiza con Atlas

2 partidos jugados

2 partidos como titular

1 gol

126 minutos

2 remates a portería

3.8 kilómetros, la distancia recorrida