Gokú, uno de los embajadores de Tokio 2020

La tienda oficial de souvenirs ya ofrece productos con los personajes reconocidos del país nipón

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Luego de la aparición de Mario Bros, Hello Kitty y Pacman en la presentación de Tokio 2020 durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río 2016, era de esperar que más personajes icónicos participen en las próximas olimpiadas.

Es el caso de Gokú, protagonista de uno de los animes más famosos de Japón y más conocidos del mundo.

El personaje de 'Dragon Ball' será uno de los embajadores de la siguiente justa olímpica, según lo confirma la tienda oficial de souvenirs de Tokio 2020.

En el sitio web ya se pueden adquirir productos como playeras y gorras con los personajes de los mangas más conocidos del país nipón, entre ellos Dragon Ball, Sailor Moon, Naruto, Yo-Kai Watch y Crayon Shin-Chan.

En los souvenirs oficiales se puede leer el clásico cántico para animar a los atletas: 'Ganbare Nippon', que significa 'Go for it Japan!' o ¡Vamos Japón!.

Estos productos sin duda serán infaltables para los más fanáticos de los animes japoneses.

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA