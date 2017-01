Carlos Salcido está a favor de no concentrarse

El jugador no concentró con los equipos que estuvo en Europa, dijo que eso le ayudó mucho a crecer en todos los aspectos

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- En su estancia en Europa, Carlos Salcido no concentró con los equipos que estuvo, lo cual dice que le ayudó mucho a crecer en todos los aspectos, agradece haber vivido esa experiencia y le gustaría que en el Guadalajara no se llevaran a cabo las concentraciones, pero respeta la determinación del técnico Matías Almeyda.

Señaló que hoy por hoy, contrario a lo que se piensa, el jugador no duerme a la hora que debe ser cuando concentra previo a un encuentro, pero el mexicano podría adaptarse a este nuevo método, si se llevara a cabo.

"La verdad me gusta que no haya concentración, me gustó en su momento el estilo europeo por muchas cosas, porque como jugador te hace sentir más profesional porque te tienes que cuidar más. En concentraciones no duermes tan temprano como regularmente se piensa, nosotros tenemos como jugador un gran sentido de adaptación y como mexicanos tenemos ese punto a favor. Vas a USA y te pones las pilas (respetar las leyes), somos así".

Salcido precisó que cuando jugaba en México, con Chivas, algunas cosas no estaba haciendo bien, le cayó el veinte hasta que llegó a Europa a jugar, porque la responsabilidad creció mucho y se adaptó rápido a la exigencia para poder triunfar.

"En lo personal, empecé a ser más profesional cuando no había concentración, dormía más pronto, almorzaba temprano, me cuidaba más para estar bien en todos los aspectos y aprendí otras cosas que antes no hacía".

Se le cuestionó si en Chivas todos los jugadores tomarían a bien lo que hoy aplica Cruz Azul con Pako Jémez, de no concentrarse y no titubeó en decir que si, hasta bromeó con la prensa pidiendo que le aconsejaran a Almeyda que terminara con las concentraciones en el redil.

"Creo que sí, sin problemas. Hoy el equipo en todos los sentidos está bien, esas cosas son del entrenador y hay que respetar, así se acostumbra aquí. En una concentración es cuidar la alimentación, que no haga daño lo que uno come para estar físicamente bien al cien por ciento y lógico, que sirve para pensar en el partido y te visualizas en él".

Esperará hasta el último minuto

Ante la ausencia confirmada de dos elementos, el central Jair Pereira y el contención José Juan Vázquez, la posibilidad de aparecer está ahí, pero Salcido no quiere verse de estelar todavía, precisó que aguantará hasta la última determinación del entrenador, el sábado.

"No sé quién juegue, si me toca estaré contento, si me toca estar en banca apoyaré, ya está. El profesor toma la última palabra, todos estamos aptos para jugar, ganas de estar en el campo. A Xolos lo veo bien, nos metieron el torneo pasado cuatro goles, ha hecho buen encuentro el fin de semana y vendrán fuertes".

Puntualizó el nativo de Ocotlán, que este Guadalajara ha hecho bien las cosas, que así quedó demostrado conforme han pasado los dos encuentros que hasta ahora se han jugado ante Pumas y el Monterrey.

Desde que regresó al "Rebaño" en su segunda etapa, Salcido dijo que la actual plantilla es la que más le ilusiona para poder lograr lo que tanto añora, un título, pues ve completo en todas las líneas a la plantilla.

"Desde que llegué, puedo decir que sí, hoy en día tenemos un plantel de calidad con una buena generación, una idea clara que puede dar alegrías a la gente chiva. De comparar es diferente".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ