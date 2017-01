Carlos Salcido pide respetar el arbitraje

El jugador de Chivas considera que ante Monterrey les marcaron con criterios diferentes

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Así como los jugadores tienen días malos, el jugador del Guadalajara Carlos Salcido, considera que a los árbitros les pasa lo mismo, así que la crítica no debe ser tan severa, incluso menciona el de Ocotlán, que a veces se corta el partido porque se marcan faltas que no ameritan ser señaladas.



El trabajo del pasado fin de semana ante el Monterrey, a Chivas le tocó una de esas noches difíciles, ya que consideró que les marcaron con criterios diferentes y solamente pide eso, que les señalen siempre igual.



"Del arbitraje no hablo, respeto, es parte del juego, de todo esto. Dialoga uno poco con el árbitro, pero sí ves que tienen aguante con algunos jugadores y con otros no. La pregunta es para ellos. Nosotros nos debemos dedicar a jugar, respetar lo que decidan, es difícil hablar de ese tema por respeto, más que nada".



Dice Salcido que existen jugadores como Hirving Lozano que reciben muchas patadas, que deben cuidar más a este tipo de talentos, pero tampoco exagerar con marcaciones que no valen la pena, porque nada más quitan velocidad al juego.



"Existen cosas dentro del futbol que difícilmente puedes hablar. No me gusta opinar de eso, ya que no me gusta hablar de nadie. Es parte del futbol, es parte de todo esto, cualquier contacto se señala demasiado. Cualquier cosita te marcan, no sé si es por temor. En cualquier ligar hay más contacto, el jugador es más fuerte y hay contacto más fuerte, no se puede comparar, pero es parte de todo. Hables o des patadas, ahí queda".



Salcido, quien jugó en Europa, precisó que el juego en otros países es más duro, pero el arbitraje está preparado dejar correr el futbol, aunque no trata de comparar, es un simple comentario y además, mientras no exista ayuda de la tecnología, los errores sin intención seguirán llegando.



"No es de comparar ligas, porque entonces hay que comparar en todos los sentidos. Esta es nuestra liga, nuestro futbol, nuestros árbitros, tenemos que ser positivos, sacar lo bueno y no nada más lo malo. Ve uno programas y los árbitros aparecen ahí, pero para mi es parte del futbol. Uno como futbolista se equivoca y si uno hace caso a equivocaciones es muy difícil, porque no siempre tendrás un juego excelente, un arbitraje excelente, no hay más".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ