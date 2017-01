Alan Pulido está en duda ante Xolos

El jugador de Chivas tiene una contractura en el gemelo en la pierna izquierda luego de lesionarse en el partido contra Rayados

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- En el encuentro que empató Chivas ante el Monterrey 2-2, el centro delantero Alan Pulido recibió un fuerte golpe en la pierna izquierda, casi a la altura de la rodilla y tuvo que ser asistido por el cuerpo médico rojiblanco.



Tras el paso de las horas, el dolor en la pierna izquierda se incrementó debido a que se confirmó contractura en el gemelo, motivo por el cual no estuvo presente en la cancha de entrenamiento este martes, en Verde Valle.



El jugador estuvo recibiendo terapia, pero por los síntomas que tiene el goleador, las posibilidades de que juegue ante Xolos el próximo sábado en la cancha nueva de los tapatíos son pocas, a menos que la evolución en las próximas horas tenga una reacción positiva a la rehabilitación.



El técnico Matías Almeyda, en este momento no cuenta con él, esperará verlo este miércoles para ver su estado físico y si no ha tenido una evolución satisfactoria, no lo arriesgará. Pulido se agregaría a las bajas por suspensión de Jair Pereira y Osvaldo Alanís.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ