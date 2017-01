Karlovic gana a Zeballos en partido récord en Australia

El croata vence en el partido más largo del Abierto de tenis oceánico

MELBOURNE, AUSTRALIA (17/ENE/2017).- El croata Ivo Karlovic ganó este martes el partido más largo de la historia del Abierto de Australia, en número de juegos disputados, al imponerse al argentino Horacio Zeballos 6-7 (6/8), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20, lo que supone 84, en primera ronda en Melbourne.

El récord precedente, 83 juegos, databa del 2003, en un partido ganado por el estadounidense Andy Roddick ante el marroquí Younes El Aynaoui.

El partido Karlovic-Zeballos tuvo una duración de cinco horas y 15 minutos, lo que supone 53 minutos menos que la final ganada por Novak Djokovic contra Rafael Nadal en 2012.

Karlovic, de 37 años, 21 del mundo, también superó el récord de aces (75).

Sin embargo, el partido más largo sigue siendo el de John Isner ante Nicolas Mahut en Wimbledon en 2010, que duró 11 horas y cinco minutos, y en el que se disputaron 183 juegos.

Preguntado sobre si estaba desesperado por finalizar el partido, Karlovic respondió: "Pues no".

"En realidad estaba pensando en ese otro partido, Isner contra Mahut. Estaba esperando un poco más para que fuese igual de largo y pudiese ostentar el récord", añadió.

"Fue realmente un partido difícil. Fue también difícil mentalmente porque perdía dos sets a cero", explicó el croata, de 37 años.

Karlovic se medirá el jueves ante el australiano Andrew Whittington.

"No sé cómo me recuperaré. Tengo dos días. Mañana (miércoles) nada. Ni daré raquetazos. Me meteré en agua con hielo, iré a dormir pronto. Con suerte bastará con eso", indicó.

"Esto es lo que recordaré después de retirarme. Si hubiese sido un partido fácil o una derrota fácil, no lo recordaría. Pero esto lo recordaré para siempre", concluyó.