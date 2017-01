Nuevo León deja sin sede de Olimpiada Nacional a Jalisco

El director del Code Jalisco señala que la decisión fue por el presupuesto económico

GUADALAJARA, JALISCO (16/ENE/2017).- Aunque en diciembre del 2016 se había anunciado y a principios de año se confirmó que Jalisco albergaría la Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil en su edición del 2017, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), dieron marcha atrás en esta decisión y optaron por darle la sede principal al estado de Nuevo León.



En voz del director general del Code Jalisco, André Marx Miranda, esta decisión fue meramente por el presupuesto económico que el estado de Nuevo León propuso para llevar a cabo este evento en la pasada reunión extraordinaria convocada por la Sinade, en la que únicamente participan los directores de los institutos del deporte de cada estado.



"Hubo una reunión extraordinaria en la Ciudad de México en la que se hizo una reingeniería en la Olimpiada Nacional. En esta reunión, Nuevo León hizo una propuesta, en la que dijeron que aportarían una cantidad de 70 millones de pesos para la organización de la Olimpiada Nacional y obviamente la Conade se declinó por esta propuesta, ya que nosotros definitivamente no íbamos a aportar una cantidad similar, porque este monto lo tenemos destinado para la preparación de nuestros atletas y esa es la decisión que se ha tomado".



De acuerdo al mandatario del deporte en Jalisco, el Code Jalisco ya había acordado un monto cercano a los cinco millones de pesos para la realización de este evento, mientras que la Conade destinaría parte de su presupuesto en caso de que la cantidad puesta por Jalisco no alcanzara para solventar los gastos que una competencia de esta magnitud requiere.



"Es una inversión que supuestamente va dirigida a la organización de la misma y a la construcción de alguna infraestructura, que ese recurso ya estaba aprobado por el Congreso de Nuevo León. Nosotros ya habíamos platicado con la Conade y estaríamos aportando cerca de cinco millones de pesos, mientras que ellos (Conade) pondría el resto del presupuesto, aunque este nuevo anuncio significa un ahorro para su presupuesto", concluyó.



Mientras que Nuevo León fungirá como la sede principal para esta Olimpiada Nacional, la Ciudad de México fue definida como subsede, dejando a un lado a los estados de San Luis Potosí y Colima, que originalmente serían las subsedes del máximo evento del deporte infantil y juvenil del país.



Asimismo, la Olimpiada Nacional ya no se celebrará en los meses de julio y agosto, tal y como se había llevado a cabo en las últimas tres ediciones, sino que tendrá una fecha fija, la cual será del 15 de mayo al 15 de junio del año en curso.



EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO