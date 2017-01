En Bayer esperan repunte de 'Chicharito'

Quieren que el mexicano retome racha goleadora en la segunda parte de la temporada

LEVERKUSEN, ALEMANIA (16/ENE/2017).- Con miras a la segunda parte de la temporada 2016-2017, en el equipo del Bayer Leverkusen esperan el repunte del atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández, quien cerró el año con sequía goleadora.



A pocos días de que se reanude la Liga de Alemania, el director deportivo Rudi Voller, reconoció que es importante que el jalisciense se reencuentre con el gol para ayudar a Las Aspirinas a la cosecha de los objetivos trazados.



"Creo que jugará una muy buena segunda mitad de temporada para para nosotros. Lo necesitamos para lograr nuestros objetivos", indicó el directivo del cuadro germano a la revista "Kicker".



Además resaltó la extraordinaria actitud que pone Hernández Balcázar en cada entrenamiento, por lo que es viable que pronto concluya la sequía goleadora en un encuentro oficial, pues no marca desde el pasado 1 de octubre contra Borussia Dortmund.



Sobre la posibilidad de que "Chicharito" Hernández se marche del Bayer, Voller manifestó que la idea es que permanezca, sabedor del aporte que puede tener, no obstante no se cierra a una oferta muy elevada que pueda darse y se analice con profundidad.



"Por supuesto (que se puede dar la salida de 'Chicharito', somos un club que al menos tiene que considerar ofertas locas. Pero es difícil en el invierno conseguir un reemplazo razonable", manifestó.



El mexicano cumple con su segunda campaña en el Bayer Leverkusen, que pagó por el atacante más de 10 millones de euros y en el club alemán saldría en caso de que haya una oferta por encima de los 20 millones.