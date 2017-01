Federer y Kerber debutan con triunfo en Australia

Los tenistas inician con el pie derecho el primer Grand Slam del año

MELBOURNE, AUSTRALIA (16/ENE/2017).- El británico Andy Murray, número uno mundial, el suizo Roger Federer y la alemana Angelique Kerber, primera del ranking en mujeres, empezaron con buen pie este lunes su andadura en el Abierto de Australia.

La principal sorpresa del primer día de competición fue la derrota de la rumana Simona Halep, cuarta cabeza de serie, ante la estadounidense Shelby Rogers por 6-3, 6-1.

Unas molestias en el tobillo impidieron que desplegase su mejor tenis. La finalista de Roland Garros-2014 cayó por segunda ocasión consecutiva en su estreno en Melbourne, donde sus mejores resultados son los cuartos de final en 2014 y 2015.

Murray, que luchará por lograr su primer título en el Abierto de Australia tras haber perdido cinco finales -cuatro se ellas contra su gran rival Novak Djokovic-, se enfrentará en la segunda ronda al ruso Andrey Rublev luego de imponerse al ucraniano Ilya Marchenko por 7-5, 7-6 (7/5), 6-2.

El partido, de dos horas y 46 minutos de duración, fue una dura lucha física con altas temperaturas para la primera raqueta del circuito.

"Con toda honestidad, no ha sido mi mejor partido", reconoció Murray. "Las condiciones fueron bastante diferentes de las del entrenamiento" cuando "hacía fresco y estaba nublado", explicó. "No he sacado bien y tampoco me he movido muy bien", admitió.

El suizo Roger Federer eliminó en su vuelta a las pistas al austríaco Jurgen Melzer 7-5, 3-6, 6-2, 6-2, y se medirá en segunda ronda con el estadounidense Noah Rubin.

La cancha Rod Laver Arena le dispensó una ovación nunca recibida por un 17 del ranking ATP. El suizo, de 35 años, cuatro veces ganador en Melbourne (2004, 2006, 2007, 2010) no disputaba un partido oficial desde julio, en Wimbledon.

El suizo Stan Wawrinka, cuarto del mundo, superó con más dificultades de las previstas al eslovaco Martin Klizan en cinco sets 4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4.

El ganador de la edición de 2014, de Roland Garros 2015, y del último Abierto de Estados Unidos, perdía 4-3 y 40-14 en el quinto set, antes de remontar.

También pasaron a segunda ronda el dominicano Víctor Estrella, tras derrotar al británico Aljaz Bedene 7-6 (9/7), 7-5, 0-6, 6-3, y el argentino Diego Schwartzman que se impuso al uruguayo Pablo Cuevas por 6-3, 6-3, 6-0.

Fueron eliminados los españoles Guillermo García-López, Albert Ramos y Nicolás Almagro que abandonó el partido tras haber encajado un 4-0 en el primer set contra el francés Jeremy Chardy.

Polémica de Almagro

Almagro desmintió que saltase a la pista para poder percibir la prima económica.

"Salté a la pista porque pensé que podía jugar. He estado en el Top 10 y he ganado más de 10 millones de dólares en mi carrera. No voy a jugar por 50 mil dólares (australianos)", aseguró Almagro, citado en el periódico local The Herald Sun.

El brasileño Thiago Monteiro cayó ante el duodécimo cabeza de serie, el francés Jo-Wilfried Tsonga por 6-1, 6-3, 6-7 (5/7), 6-2.

También se despidieron del torneo los argentinos Federico Delbonis y Facundo Bagnis.

En el cuatro femenino, superaron la primera ronda la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, séptima cabeza de serie, que jugó visiblemente dolorida, y la puertorriqueña Mónica Puig.

"Es muy duro cuando estás jugando y comienzas a sentir dolor", dijo Muguruza después del partido en que se impuso a la neozelandesa Marina Erakovic por 7-5, 6-4.

Kerber, número uno mundial y vigente campeona del torneo, cumplió al superar a la ucraniana Lesia Tsurenko por 6-2, 5-7, 6-2, y se medirá en segunda ronda con su compatriota Carina Witthoeft.

La colombiana Mariana Duque cayó ante la octava cabeza de serie, la rusa Svetlana Kuznetsova, 6-0, 6-1, y la española Carla Suárez superó a la eslovaca Jana Cepelova por un doble 6-2.

El Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, se disputa sobre superficie dura y reparte 22 millones 624 mil dólares en categoría masculina Y 16 millones 503 mil 692 dólares en categoría femenina.