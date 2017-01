Marchesín, molesto por derrota y errores de América

El portero de las Águilas acepta que el equipo tuvo fallas que se reflejaron en el marcador

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (15/ENE/20217).- La derrota que sufrió América en su visita a Toluca dejó molesto al portero argentino Agustín Marchesín, quien aceptó que el equipo tuvo fallas que se reflejaron en el marcador.



"Hay cosas que corregir porque sin duda cometimos muchos errores. Nos pueden hacer cuatro goles pero si el equipo gana 5-4 no importa, me voy contento a casa, obviamente con la intención de mejorar", dijo.



Manifestó que es difícil hablar de qué cosas hizo bien su escuadra cuando el resultado es adverso, más allá que en lo personal detuvo un penal.



"Es difícil sacar cosas positivas cuando se pierde, me voy con mucha bronca, no soy una persona que me quedo por ahí con mi trabajo, no, trato de ver al equipo", apuntó.



Así mismo, el ex guardameta de Santos Laguna consideró que el cuadro azulcrema necesita tiempo para alcanzar un mejor nivel, luego que solo tuvieron poco más de semana y media para su debut.



"Creo que de a poco vamos a agarrar ritmo, dos semanas fueron poco tiempo de trabajo", sentenció el arquero argentino.