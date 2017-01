Mohamed, frustrado por empate ante Chivas

'Queda un sabor amargo' dice después del 2-2 ante unas Chivas con nueve hombres

MONTERREY, NUEVO LEÓN (14/ENE/2017).- El estratega argentino Antonio Mohamed dijo sentir frustración por el empate que consiguió Rayados de Monterrey frente a Chivas de Guadalajara en la segunda jornada del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX de futbol.

"Queda un sabor amargo porque con dos hombres de más no fuimos capaces de ganarlo, si no se equivoca Juan José Vázquez en la expulsión iba a ser difícil".

"Hicimos todo para ganar, no estuvimos finos, ellos la primera que tuvieron la lograron y luego no pudimos contrarrestar una jugada. Se quedaron con dos hombres menos, tuvimos muchas opciones de gol y no pudimos marcar más, es la frustración que me queda, porque no pudimos ganarlo", declaró.

Al término del cotejo efectuado en esta ciudad, el timonel consideró que su equipo ha hecho un buen trabajo en el sector defensivo, pero que las mayores fallas se han dado en el ataque.

"Estamos fallando a la ofensiva y no a la defensiva, cuando fuimos líderes anotamos y ahora no anotamos. Lo importante es que el equipo se supo levantar y eso nos deja un buen sabor de boca, pero tuvimos dos hombres más y no pudimos ganar", añadió.

Mohamed dijo que sus pupilos han fallado a la hora de resolver en las jugadas al ataque, por lo cual trabajarán en ello de cara a los siguientes compromisos del presente certamen del futbol mexicano.