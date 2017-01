Querétaro aguanta y empata con Morelia

Los Gallos Blancos resistieron tras jugar con un hombre menos y terminan el marcador 0-0

QUERÉTARO, QUERÉTARO (14/ENE/2017).- Monarcas Morelia fue incapaz de aprovechar el hombre de más que tuvo desde el primer tiempo ante un Querétaro que aguantó en cero su meta, para sacar un aburrido empate sin goles, en juego de la fecha dos del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX de futbol, disputado en el estadio La Corregidora.



Con este resultado el cuadro que dirige Víctor Manuel Vucetich llegó apenas a un punto, mientras los "purépechas" sumaron cuatro unidades.

Ni siquiera la expulsión de Luis Miguel Noriega provocó que Morelia se fuera al frente con una mayor determinación, ya que se mostró conformista y con pocos argumentos para explotar su superioridad numérica, aunado a que Querétaro supo mantenerlos a raya.



Pocas emociones se vivieron cuando el duelo estaba once contra once y vinieron a menos luego de la expulsión de Noriega apenas pasada la primera media hora de juego, en la que las únicas emociones se habían dado en la portería local.



La primera llegó al minuto doce en una mala salida de Hiram Mier, quien perdió el balón con el peruano Raúl Ruidíaz que por la derecha mandó un centro al área al cual no alcanzó a llegar Rodolfo Vilchis, y al 28, Ruidíaz tampoco aprovechó una buena asistencia del chileno Rodrigo Millar, para irse así al descanso.



Pese a que tenía un hombre más en la cancha, el técnico argentino Pablo Marini no quiso arriesgar y para el segundo tiempo hizo cambios, pero posición por posición con los ingresos del colombiano Luis Gabriel Rey, del ecuatoriano Cristian Penilla y de David Cabrera.



Mientras que "Gallos Blancos" conscientes que la prioridad era mantener el cero en su meta y aprovechar alguna jugada que pudieran generar al frente, pero cuando la tuvieron no fueron capaces de reflejarla en el marcador.



Luego de dos remates muy peligrosos, uno de Jorge Zárate, que se fue apenas a un lado del poste izquierdo, y uno más de Ruidíaz que el guardameta brasileño Tiago Volpi a dos manos salvó, Querétaro tuvo la más clara del juego.



Todo se originó en el cobro de una falta por la derecha a segundo poste donde se recentró para el recién ingresado Angel Sepúlveda que sin marca prendió una volea que se fue por encima, apenas a un metro de la portería, lo más relevante y lo que fue la última ocasión de gol en un duelo en el que demostraron que sus aspiraciones podrán ser las de evitar la parte baja de la clasificación.



El arbitraje estuvo a cargo de Miguel Angel Flores, quien expulsó de doble amarilla a Luis Miguel Noriega (34) por los de casa, pero le perdonó la roja a Rodolfo Vilchis.



Amonestó al brasileño Camilo Sanvezzo (31) y a Angel Sepúlveda (69) por los locales. Los argentinos Emanuel Loeschbor (3) y Facundo Erpen (73), Rodolfo Vilchis (61) y el chileno Rodrigo Millar (64) vieron cartón preventivo por la visita.



Alineaciones:



Querétaro.- Tiago Volpi, Jaime Gómez, Miguel Martínez, Jonathan Bornstein, Marco Jiménez, Luis Miguel Noriega, Yerson Candelo (George Corral, 68), Neri Cardozo (Kevin Gutiérrez, 75), Edgar Benítez y Camilo Sanvezzo (Angel Sepúlveda, 61).



DT. Víctor Manuel Vucetich.



Morelia.- Carlos Felipe Rodríguez, Mario Osuna, Emanuel Loeschbor, Facundo Erpen, Carlos Morales, Juan Pablo Rodríguez, Jorge Zárate (Luis Gabriel Rey, 56), Rodrigo Millar, Diego Valdés (David Cabrera, 76), Rodolfo Vilchis (Cristian Penilla, 66) y Raúl Ruidíaz.



DT Pablo Marini (ARG).