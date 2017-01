Peterhansel se corona en el Rally Dakar

El francés consigue su decimotercer título, pese a terminar segundo en el final de la carrera

BUENOS AIRES, ARGENTINA (14/ENE/2017).- Stéphane Peterhansel ganó el sábado su decimotercera corona del Rally Dakar, tras conservar su cómoda delantera en una última etapa ganada por Sébastien Loeb por apenas 19 segundos de ventaja.

Loeb se impuso en las onceava y doceava etapas del Rally, pero Peterhansel, su compatriota francés y compañero de Peugeot, se mantuvo en la punta de la tabla general con varios minutos de diferencia y se adjudicó su decimotercera corona, confirmando su apodo de "Monsieur Dakar". Este es el séptimo Dakar que gana Peterhansel en la categoría de autos, tras obtener otros seis en motos.

"Antes de la salida de la carrera, no se podía dar nada por sentado. Había una gran carrera interna y, en total, siete u ocho pilotos capaces de ganar. A mitad de carrera ya solo éramos cuatro y en la última semana se resumió a un duelo con Sébastien, un duelo de alta tensión, a una gran velocidad", declaró Peterhansel.

"Quisiera dar las gracias a Peugeot por habernos dado estos coches tan excepcionales y sobre todo por no haber impuesto ninguna orden de equipo, lo cual me parece muy 'fair-play' y muy deportivo, porque todos contábamos con las mismas armas para la batalla", añadió el campeón. "Mi táctica era obligar a Sébastien a correr al 100% de sus capacidades. Así se expondría a cometer errores y eso es lo que pasó, no fue una casualidad", afirmó.

La última especial del sábado consistió en un recorrido desde Río Cuarto, en la provincia central de Córdoba, a Buenos Aires.

La tercera posición en el podio fue para Simon Després, también del equipo de Peugeot, que logra de esta manera un triplete.

Por su parte Sam Sunderland, de KTM, se adjudicó la primera posición en motos tras llegar en sexto lugar en la última etapa y se convierte en el primer británico en ganar un Dakar.

"Increíble, cuando he cruzado la meta me he emocionado. Llevar todo el peso de la carrera sobre los hombros durante más de una semana es un peso tremendo. Es el primer Dakar que termino y finalizo en primera posición, es de locos. Estoy sin palabras", declaró un emocionado Sunderland a su llegada.

"Soy el primer inglés que gana el Dakar y espero que ayude a generar mayor interés por esta prueba en mi país", añadió.

El ruso Eduard Nikolaev, del equipo Kamaz, ganó el campeonato en la categoría de camiones y obtiene su segundo Dakar después de haberse coronado campeón en 2013.

El Rally Dakar comenzó a disputarse en 1979 por caminos de Europa y África, y se trasladó a Sudamérica en 2009 por cuestiones de seguridad, tras actos terroristas. El rally de 2017 atravesó Argentina, Bolivia y Paraguay en un exigente recorrido de unos nueve mil kilómetros.