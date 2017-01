'Canelo' vs. 'Julito'; por fin frente a frente

Después de años de especulación y de una creciente rivalidad, ayer se confirmó la pelea

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (14/ENE/2017).- Los púgiles Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Junior se enfrentarán el 6 de mayo en una de las peleas más esperadas en la historia del boxeo mexicano, anunció ayer la promotora Golden Boy Promotions.

Los dos boxeadores más populares de México se medirán el 6 de mayo en un escenario aún por designar, que estaría entre Las Vegas, Dallas o Los Ángeles.

La pelea forma parte de las festividades mexicanas del 5 de Mayo, un fin de semana tradicional para los combates importantes que involucran a los boxeadores de nuestro país.

Álvarez, ex campeón mundial de peso medio, y Chávez Jr., quien también una vez tuvo un título mundial de 160 libras, pactaron enfrentarse en un peso de 164.5 libras.

Aunque no habrá títulos en juego, el combate será de gran atractivo para el público mexicano, y probablemente sea respaldado por una bolsa millonaria, según dejó ver el presidente de Golden Boy Promotion (GBP), el ex púgil Óscar de la Hoya.

“Cuando dos peleadores se tienen ganas, una pelea como ésta no es tan difícil de hacer. Va a ser una pelea grande y atractiva como la de (Marco Antonio) Barrrera- (Erik “Terrible”) Morales, en la que dos mexicanos van a enfrentarse y vamos en busca del mejor boxeador mexicano de nuestra era”, dijo De la Hoya, promotor del “Canelo”, en un mensaje a los medios.

“Canelo” llegará al combate con registro de 48-1-1 y con 34 nocauts, mientras que Chávez Jr., lo hará con 50-2-1 y 32 triunfos antes del límite.

Álvarez nunca ha peleado más arriba de las 155 libras, peso que exigió a sus oponentes cuando combatió por el título de peso mediano. Desde 2013, las cinco últimas peleas de Chávez Jr., han sido en 167.5 o más libras.

Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, recién acaba de marcar las 167.9 libras para su próxima pelea de regreso contra Dominik Britsch.

El “Canelo” Álvarez, favorito en las apuestas iniciales, es entrenado por Eddie y “Chepo” Reynoso, mientras que Chávez Jr. está bajo la tutela del legendario preparador Freddie Roach.

Esta pelea le servirá a Álvarez de preparación y anzuelo para tratar de pescar un megacombate contra el kazajo Gennady Golovkin.

Golovkin, invicto en 36 peleas, 33 de ellas ganadas por nocaut, ostenta el título de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

AFP

Es cuestión de orgullo: “Canelo”

El combate ante Julio César Chávez Jr., es una cuestión de orgullo. Así lo toma Saúl “Canelo” Álvarez, quien enfrentará al hijo de la leyenda el 6 de mayo en sede por definir.

Desde que ambos alcanzaron la etiqueta de campeones del mundo, la afición y prensa nunca han dejado de compararlos.

“Estamos listos ya para la pelea, ya está todo firmado, todo está pactado para darle a la gente la pelea que quiere y que tanto ha solicitado. Para nosotros es un gran combate, es más de orgullo que otra cosa. Así la voy a tomar. Desde siempre nos han comparado en nuestras carreras. Realizaremos una gran preparación porque quiero dar una buena cátedra esa noche”, comentó “Canelo” vía telefónica desde Los Ángeles para El Universal y un reducido grupo de periodistas.

“No me preocupa la cuestión del peso. Es sólo de subir de forma adecuada. Yo sólo me preocuparé de entrenar 100%, de llegar fuerte en la pelea. Eso es lo más importante independientemente si él llega al combate con más de 190 o 200 libras para el día de la pelea”.

Con todo en contra

Julio César Chávez Jr., confesó a la cadena ESPN que el próximo 6 de mayo tendrá ante el “Canelo” Álvarez todo en su contra, pero que hará lo necesario para salir victorioso de ese combate.

El sinaloense dijo que en caso de fallar en el pesaje le descontarán un millón de dólares por cada libra, pero confió en que podrá marcar las 164.5 libras.

“Estoy motivado por la pelea, no me interesa que esté en contra o a favor, la presión es para él, estoy listo y voy a ir a ganar la pelea, en ese peso él no tiene nada que hacer conmigo”.

EL DATO

Transmisión en México

La transmisión televisiva de la pelea entre el “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr., en México aún se negocia, pero TV Azteca lleva prioridad al tener actuales tratos con HBO, señal estadounidense que transmitirá el combate.

SABER MÁS

Se espera bolsa millonaria

Aunque no se han dado cifras, se ha hablado de una garantía de al menos seis millones de dólares para cada peleador más una división porcentual en el pago por evento de 75% para “Canelo” y 25% para Chávez, lo cual los elevaría incluso a 20 millones en el caso del “Canelo” y 12 millones para Chávez Jr.