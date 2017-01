Texanos se asumen como 'víctimas' ante unos Patriotas favoritos

El equipo de Houston ha perdido siete de sus ocho partidos contra Nueva Inglaterra

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS (13/ENE/2017).- Los Texanos de Houston ya se encuentran en Boston, listos para el gran duelo de mañana, sábado, ante los Patriotas de Nueva Inglaterra en el que se definirá al primer finalista de la Conferencia Americana (AFC).

Un duelo, al que llegan sabiendo que saldrán al campo del Gillette Stadium con el cartel de "víctimas", pero también motivados que pueden lograr una gran victoria si hacen bien las cosas.

Sin embargo, la realidad actual es que los Texanos han perdido siete de sus ocho partidos contra los Patriotas.

El equipo tejano nunca ha ganado en Foxborough, donde esta temporada perdieron sin marcar un solo punto en un encuentro en el que los Patriotas ni siquiera contaban con su estelar quarterback Tom Brady, jugaron con el tercero, y les ganaron por paliza de 27-0.

Los Patriotas son favoritos por 15,5 puntos según las casas de apuestas, apenas la sexta ocasión desde 1966 que un equipo es favorecido por al menos 15 puntos en un partido de playoff.

Lo anterior no altera tampoco la filosofía de respeto máximo que tienen los Patriotas por sus rivales y aseguran que no se toma a la ligera el partido por la ronda divisional de los playoffs, especialmente porque enfrenta a la defensa mejor clasificada en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Ante lo que parece un duelo tan desigual, la gran interrogante deportiva que surge es que es lo que pueden hacer bien los Texanos para alcanzar la victoria.

El polémico y cuestionado pasador de los Texanos, Brock Osweiler, que saldrá titular de los Texans, reconoce que lo primero que debe hacer el equipo es proteger el balón.

"Si quieres vencer a los Patriots, especialmente en Foxborough, no puedes perder el balón", subrayó Osweiler. "Si uno comete errores de pérdida de balón, le estás regalando oportunidades a Tom (Brady) para anotar puntos, y eso jamás será positivo para tu equipo".

Sin embargo, esa misión no será fácil de llevar a cabo ante una defensa de los Patriotas que se ha especializado en provocar pérdidas de balón en la racha de siete victorias seguidas que tiene el equipo en su vuelta a la competición, esta vez ya en la fase final.

La defensa de los Patriots tuvo tres semanas consecutivas a mitad de la temporada en la que no provocó una sola pérdida, pero respondió con 14 en los seis últimos encuentros y mostró una solidez que fue clave a la hora de conseguir los triunfos que le aseguraron la mejor marca de la AFC.

Los Texanos perdieron el balón tres veces en su primer duelo. Dos de esos errores -ambos pérdidas de balón en patadas de despeje- produjeron 14 puntos de los Patriots, que estaban en la Tercera Semana de competición y todavía el equipo no tenía la compenetración que poseen en estos momentos.

Aunque todos los dan por ganadores seguros, el linebacker de los Patriotas, Dont'a Hightower, advirtió que todo se decide dentro del campo y después de se haya disputado el partido.

"Ustedes no jugarán el partido, así que no importa lo que la gente piense", recordó Hightower. "O sea, ustedes no estarán en la cancha. Así que no presto atención a las opiniones, dado que mi responsabilidad es la hacer bien las cosas en el campo, al igual que el resto de los compañeros".

En ofensiva, Houston cuenta de nuevo con el corredor Lamar Miller, quien volvió a jugar la semana pasada ante los Raiders de Oakland tras perderse dos partidos por una lesión de tobillo.

Miller cumplió al acumular 73 yardas y un touchdown, pero promedió apenas 2,4 yardas por acarreo, algo que no es demasiado bueno si quiere enfrentarse a la poderosa defensa del equipo de Nueva Inglaterra.

"Estaba un poco descompensado después de no jugar durante dos semanas", admitió Miller. "Estoy tratando de volver a acostumbrarme a todo. Estoy listo para el reto de esta semana, que es muy importante de cara al futuro del equipo".

Los Patriotas también esperan que su corredor estelar LeGarrette Blount se sienta bien luego de ausentarse de dos entrenamientos esta semana por una enfermedad de carácter gripal.

Blount estableció una marca de equipo con 18 anotaciones por tierra al concluir la temporada, además de correr para 1.161 yardas.

Mientras, tanto Brady, la gran figura de los Patriotas, como el entrenador en jefe Bill Belichick, reiteraron que los partidos se ganan en el campo y los Texanos son un gran equipo, al margen del cartel que los expertos y el mundo de las apuestas le hayan colgado.