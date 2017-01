Juego ante Chivas, nada especial: Antonio Mohamed

Afrima que el encuentro ante los rojiblancos representa sólo ' tres puntos más'

GUADALAJARA, JALISCO (13/ENE/2017).- El estratega de los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed negó que exista mayor presión de la usual por ganar el compromiso en que su equipo recibirá el sábado al Guadalajara.

“Nosotros solamente tenemos un partido fijado obligatoriamente, son tres puntos normales. Si nosotros perdemos ante Chivas no repercute tanto como si no ganamos nuestro clásico, no tiene nada de especial, son tres puntos más”, afirmó el argentino a la cadena ESPN.

Rayados y rojiblancos se enfrentarán el sábado en punto de las 19:00 horas en Monterrey en la segunda jornada del Clausura 2017. En la jornada 1 las Chivas se impusieron 2-1 a UNAM y Monterrey venció 3-2 al Puebla.

Mohamed mostró en cambio cierta preocupación por el estado de la cancha de los Rayados. El campo no se encuentra en óptimas condiciones debido al clima en Monterrey. El técnico expresó su confianza en los trabajadores encargados del mantenimiento de la cancha y afirmó que esperan adaptarse mejor que el Guadalajara a las condiciones del terreno de juego.