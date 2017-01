El PSV y mexicanos retoman actividad en liga holandesa

El conjunto Granjero recibe este sábado al cuadro de Excelsior, en la fecha 18 del torneo

EINDHOVEN, HOLANDA (13/ENE/2017).- El conjunto de PSV, donde militan los mexicanos Andrés Guardado y Héctor Moreno, retomará la actividad en la Eredivisie luego de la pausa invernal, cuando reciba al conjunto de Excelsior en partido correspondiente a la fecha 18 del torneo de liga.



Los dirigidos por el estratega Phillip Cocú buscarán sacar los tres puntos frente a su gente en el Phillips Stadion, donde parten como favoritos para llevarse la contienda frente a Excelsior, que ocupa la décimo quinta plaza de la competición con 16 unidades.



Tras quedar eliminados en la fase de grupos de la Champions League, la escuadra de los mexicanos centrará sus esfuerzos en el campeonato de liga, donde se ubican en la tercera posición de la tabla con 34 puntos, ocho detrás del líder Feyenoord.



La diferencia es considerable en la búsqueda por alcanzar el liderato, sin embargo, a falta de disputarse toda la segunda ronda del torneo, PSV está a tiempo de revertir la regular actuación mostrada hasta el momento y meterse de lleno en la pelea por el título de la Eredivisie.



Cocú podrá contar en el medio campo con Guardado, quien ya se encuentra completamente recuperado de las dolencias aquejadas en los últimos meses y desea iniciar el año volviendo a consolidarse en el once inicial. Participó 71 minutos en el partido amistoso del pasado sábado ante Borussia Dortmund.



En la zaga central, Moreno permanece como duda para participar del encuentro, luego de que saliera lesionado en el último partido de liga del año pasado ante Ajax, debido a molestias musculares en el muslo derecho.



El sinaloense tuvo el periodo invernal para sanar la lesión, pero no sorprendería que Cocú lo llevara de menos a más.



Por su parte, Excelsior querrá sacar un resultado positivo como visitante para no caer en los puestos del descenso. En los últimos años ha tenido problemas para consolidarse como un equipo firme de primera división y ha descendido en varias ocasiones.



El duelo a disputarse en casa de Los Granjeros dará inicio en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México.