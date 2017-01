Diego Reyes desea jugar y ganar la Champions

El defensa mexicano señala que se le gustaría disputar el torneo en algún momento

BARCELONA, ESPAÑA (13/ENE/2017).- El defensa mexicano Diego Reyes expresó su deseo de jugar en algún momento la Liga de Campeones de Europa y por supuesto conquistarla, pues le faltan objetivos por cumplir en el balompié europeo.



El zaguero del Espanyol de Barcelona va paso a paso en su trayectoria y ahora se enfoca en el cuadro catalán, con el que es titular indiscutible y con el que espera alcanzar un puesto de competición europea dentro de la Liga española.



"Me gustaría jugar la Champions, ser un titular indiscutible en esta competición, ganarla... Muchas cosas más, pero para lograrlo debo pensar primero a corto plazo y el corto plazo es el Espanyol y hacer las cosas bien aquí para que el día de mañana te pueda decir que cumplí realmente mis sueños", dijo.



En entrevista con el diario "Marca", Reyes Rosales reconoció que el nivel que existe en la plantilla no demuestra la posición que ocupa ahora el equipo de Los Periquitos, está en el sitio 11 con 23 puntos, pero eso también se debe a los diversos cambios que hubo en el club para esta campaña.



"Somos casi 12 jugadores nuevos en la plantilla. Es cierto que es gente con mucho talento y mucha experiencia, pero nos estamos adaptando a un nuevo equipo, un nuevo entrenador, nos tenemos que conocer... cada vez veo mejor al equipo y no creo que nos falte mucho para que despeguemos.



"Estoy satisfecho pero no conforme, me queda mucho aún por dar y mucha liga aún por recorrer. Estamos en un lugar en el que no queremos estar y para llegar más lejos tenemos que trabajar muchísimo. Tenemos un gran equipo pero hay que demostrarlo cada fin de semana. La realidad es que podemos llegar hasta donde nosotros ni nos lo imaginamos", indicó.



Diego Reyes se encuentra cedido con el Espanyol procedente del Porto y vive su segunda temporada en el futbol español, ya que en la pasada jugó con la Real Sociedad, club al que también destacó pero sin entrar en comparaciones.



También dijo sentirse feliz por jugar cada fin de semana en la Liga española a la espera de que pueda mejorar su nivel, consciente de que puede aportar más a su escuadra.



"Mi intención es jugar, sentirme pleno, feliz, futbolista. Esa es mi intención: jugar cada fin de semana para defender el Espanyol. Estoy contento, trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo y entregarme cada partido dando mi máximo", señaló el mexicano.