Villarreal de dos Santos visita a La Coruña en Liga

Los equipos llegan al partido con ánimos diezmados tras ser eliminados en Copa del Rey

LA CORUÑA, ESPAÑA (13/ENE/2017).- El Deportivo y el Villarreal, diezmados por las bajas, intentarán aliviar este sábado en La Liga Santander sus penas coperas, tras haber sido eliminados por Alavés y Real Sociedad, respectivamente, y avanzar hacia sus objetivos en el denominado "torneo de la regularidad".

Un campeonato liguero que, tras diecisiete jornadas disputadas, ve al conjunto gallego en buscan de la permanencia y al castellonense, actualmente quinto, deseando colarse en "zona Champions".

Los dos equipos aún no han conseguido ganar en estos pocos días que se llevan del año 2017, después de haber disputado un encuentro de Liga (ambos lo empataron) y dos de Copa del Rey (dos empates del Dépor; una derrota y un empate del Villarreal).

En el torneo del KO, el conjunto coruñés se quedó a un tanto de acceder a cuartos de final en su visita al Alavés (1-1), y el valor doble de los goles a domicilio le apearon de la competición tras el (2-2) que había cedido en Riazor, escenario en el que ha enlazado dos triunfos consecutivos en Liga.

Después de haber caído ante el Sevilla (2-3) en el tiempo de descuento el pasado 19 de noviembre, los deportivistas han logrado sellar su estadio y evitaron que se fugaran puntos ante la Real Sociedad (5-1) y el Atlético Osasuna (2-0), resultados a los que se sumaron un 3-1 ante el Betis en dieciseisavos de final de la Copa del Rey y un 2-2 ante el Alavés en octavos.

El Deportivo intentará prolongar esa serie ante el Villarreal con una plantilla corta de efectivos, a la que se sumará de cara a las siguientes citas del campeonato el holandés Ola John, primer fichaje del club en el mercado invernal.

El preparador blanquiazul, Gaizka Garitano, ha tenido que dosificar esfuerzos en la plantilla a la hora de afrontar la Liga y la Copa. Ante el Villarreal cuenta con las bajas por lesión de Carles Gil y el portugués Bruno Gama, mientras que por sanción no está disponible el lateral derecho Juanfran Moreno.

Su ausencia será cubierta, previsiblemente, por Laureano Sanabria, 'Laure', que se ha recuperado de dos lesiones musculares y no juega en Liga desde mediados de octubre, cuando fue expulsado en el Camp Nou (4-0).

Las principales dudas están en ataque, donde Garitano puede apostar por uno (el rumano Florin Andone) o dos delanteros (Andone y Joselu Mato); y tienen opciones de acompañarles el colombiano Marlos Moreno, Borja Valle y el portugués Luisinho Correia, ya que el turco Emre Çolak tiene plaza asegurada en el once.

El Villarreal viaja a Coruña con la intención de recuperar el camino de la victoria que todavía no ha conseguido en el año 2017, tras un final de 2016 con muy buenos resultados.

Ahora, la eliminación copera ante la Real Sociedad y el empate en casa en Liga con el Barcelona han marcado la trayectoria del equipo que entrena Fran Escribá.

Por ello, el Villarreal espera poder ganar en su visita al Deportivo y así mantenerse en la lucha por la cuarta plaza de la tabla clasificatoria.

Se trata de un encuentro al que el equipo llega con muchas bajas, pues hasta seis jugadores del Villarreal no van a poder disputarlo.

Es el caso de los lesionados Roberto Soldado, Denis Cheryshev y Mateo Musacchio, que seguirán un tiempo fuera del equipo, y a las que se une la ausencia del delantero congoleño Cédric Bakambu, quien se encuentra con su selección en la Copa de África.

Además, no pueden estar los sancionados Nicola Sansone y Jaume Costa, ya que el primero cumple ciclo de tarjetas y el segundo fue expulsado en la jornada anterior.

Con todo ello, el técnico deberá armar un once en el que solo cuenta con dos delanteros, por lo que la duda radica en saber si la apuesta es la de jugar con un único punta o mantener a los dos, lo que ha propiciado la presencia del delantero del filial Mario González, que es la novedad en la lista de convocados.

Respecto al posible once, este podría estar formado por Sergio Asenjo en la portería, al que acompañarían Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz y José Ángel en defensa.

En el centro del campo estarán Bruno Soriano y Manu Trigueros como pivotes, a los que acompañarían Roberto Soriano y Jonathan Dos Santos en las bandas, con Pato y Santos Borré, que son los dos únicos delanteros con los que se cuentan.

De jugar con un solo delantero, este sería Pato, con lo que Castillejo jugaría como centrocampista, con un sistema 4-2-3-1.



Alineaciones probables

- Deportivo La Coruña: Tyton; Laure, Albentosa, Sidnei, Navarro; Çolak, Borges, Guilherme, Luisinho; Andone, Joselu.

- Villarreal: Asenjo; Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, José Ángel, Bruno, Trigueros, Roberto Soriano, Jonathan dos Santos, Pato, Santos Borré.

- Árbitro: Ocón Arráiz, del colegio riojano.

- Campo: Estadio de Riazor.

- Horario: 13:45 horas tiempo de México.

- Puestos: Deportivo (15, 17 puntos). Villarreal (cinco, 30 puntos).

- La clave: Las bajas de los dos equipos, que afectan, sobre todo, al ataque del Deportivo y la zaga del Villarreal.

- El dato: El Deportivo tratará de encadenar su tercera victoria en Liga en Riazor, algo que no consigue en casa desde 2010, cuando superó al Espanyol, el Málaga y el Hércules entre el 31 de octubre y el 6 de diciembre.

- La frase: Arribas: "La decisión (de jugar) no es mía, es suya (del entrenador) y el problema no es mío, es suyo. Él es el que decide y yo estoy preparado y con muchas ganas".

- El entorno: El Villarreal regresa al campo en el que le dirigió por última vez su anterior entrenador, Marcelino García Toral, antes de su destitución en agosto (trofeo Teresa Herrera).