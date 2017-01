El 'Tiburón' Sánchez no hace dramas

Desde su óptica, y pese a perder, los Leones Negros jugaron bien ante los Coras

GUADALAJARA, JALISCO (13/ENE/2017).- La Universidad de Guadalajara cayó muy rápido en el torneo, apenas en la segunda fecha del campeonato, y el técnico Joel Sánchez se mostró tranquilo por lo mostrado por su escuadra, pese a caer con Coras, en Tepic.

Los Melenudos cayeron por la mínima diferencia en la capital de Nayarit, pero el “Tiburón” rescató la actuación de su equipo. “Puede sonar raro lo que digo, pero creo que el equipo mereció más en este partido; en términos generales me gustó mucho mi equipo. Creo que no sólo merecimos el empate, creo que en elaboración, en propuesta, en situaciones de gol fue muy superior, creo que al final no supimos finiquitar el juego”.

Joel no quiso ponerse pesimista por el resultado. “Éste es el primer partido que perdemos desde que comenzamos la preparación de este torneo, en general hemos perdido uno de los últimos seis juegos, por eso creo que a pesar de todo el equipo está bien, está muy cerca de conseguir resultados, la propuesta fue muy clara y la vi durante el juego”.

Los universitarios se quedaron en tres puntos a media tabla del torneo del Ascenso. El próximo domingo a mediodía enfrentan a los Bravos de Ciudad Juárez en el Estadio Jalisco.