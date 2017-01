Moi Muñoz pide poner fin a ‘Pacto de caballeros’

El Guardameta reveló que le hubiera gustado que le indicaran que ya no estaba en los planes del club con seis meses de anticipación para analizar sus opciones

CIUDAD DE MÉXICO (12/ENE/2017).- El portero Moisés Muñoz expresó su molestia por la forma en la que salió de las Águilas y por lo mismo pidió a los compañeros de profesión desaparecer el famoso 'Pacto de Caballeros' que existe en la Liga MX.

“Fue sorpresiva mi salida. Sentí que me quedaban un par de años en buen nivel. Me hubiera gustado retirarme en América”, indicó el refuerzo de Jaguares de Chiapas.

En entrevista para la cadena deportiva Fox Sports, reveló que le hubiera gustado que le indicaran que ya no estaba en los planes del club con seis meses de anticipación para analizar sus opciones, ya que desde la era de Nacho Ambriz, corría el rumor de la llegada de Agustín Marchesín al nido.

“En el momento en el que contratan a dos porteros, contratan a Marchesín, contratan a Jiménez, ex portero de Chiapas, en ese momento me están diciendo que no hay oportunidad de continuar con América”, señaló.

Por esta razón, el portero mexicano se sumó al proyecto de Rafa Márquez en el que pretende defender los derechos de los futbolistas.

“Los jugadores deberíamos formar un Pacto de Jugadores y así unirnos”, sentenció Moy Muñoz.