Hermano de 'Chofis' quiere jugar en primer equipo de Chivas

Brayan López juega de '10' y forma parte del equipo Sub-20 de los rojiblancos

GUADALAJARA, JALISCO (12/01/2017).- José Luis Real lo observó en una visoria cuando jugaba para Cecifut y lo invitó a integrar las fuerzas básicas del equipo tapatío, a lo cual el jugador no opuso resistencia. Su primer contrato con el Guadalajara lo firmó el día que cumplió 18 años y ahora Brayan López, tiene el sueño de jugar con su hermano Eduardo “Chofis” López en un futuro no muy lejano.

El jugador actualmente está en el equipo Sub-20 que dirige Manuel Martínez, está cerca del primer equipo, sabe Brayan que depende de él alcanzar pronto a su hermano y ser dirigido por Matías Almeyda, lo cual buscará lograr en un tiempo cercano, ya que ha vivido momentos difíciles, incluso hasta pensó en dar un paso al costado en un momento dado, debido a dos lesiones de ligamento cruzado que sufrió.

Chivas lo apoyó cuando se lesionó la primera vez en una gira por China, cuando estaba a una semana de que lo dieran de alta, se lesionó el ligamento cruzado de la otra pierna y cayó en una decepción total, pero no se rindió.

“Primero la rodilla derecha, luego a una semana de darme el alta fue la otra. Me pegó muy fuerte en el ánimo, me acuerdo que cuando me dieron la noticia lloré, no sabía cómo decirle a mi mamá y a mi hermano, porque fue un golpe duro para todos”.

Por su mente en esos momentos le pasó de todo, pero gracias al apoyo que recibió, sobre todo de la familia, pudo seguir adelante y hoy está trabajando fuerte, pensando en hacerla en grande con el equipo de sus amores, el Guadalajara.

“Estaba muy abatido, mi hermano, mi mamá y los psicólogos de Chivas me ayudaron mucho. Todos me dijeron que no iba a ser fácil, pero que me apoyarían si decidía quedarme o ya no jugar. Eduardo ha batallado con muchas cosas y ha salido adelante, es un gran ejemplo para mí”.

Aseguró que no le pesará el que su hermano tenga mucha calidad, porque sabe que en algún momento lo comenzarán a comparar; afirma que él mismo cuenta con las cualidades suficientes para lograr escribir su propia historia en el futbol mexicano, con Chivas. La lesión hizo reflexionar a Brayan en muchos aspectos. El joven se desempeña como "10", poco lo mueven de esa posición y va con todo para llamar la atención del pastor.

“Me puse la meta de jugar de nuevo, nunca me di por vencido y después de un año estoy de vuelta. Ya no veo esto como un pasatiempo, es mi profesión, mi futuro, regresé con mucha confianza y eso me va a dar para conseguir lo que quiero”.

En técnica Brayan y Eduardo son parecidos, aunque algunos técnicos en las fuerzas básicas de Chivas dicen que “Chofis” es más fino y que Brayan es más rápido, pero coinciden en que ambos tienen para romperla juntos en el primer equipo, porque calidad tienen de sobra.

“A los 18 años firmé mi contrato, ese fue un gran regalo que me dieron porque era mi cumpleaños y la Sub-20 fue mi primer equipo en esta gran institución, en la que quiero llegar a lo más alto”.

Brayan López,

jugador del Guadalajara Sub-20.

