Claudio Ranieri atribuye premio 'The Best' al Leicester

El entrenador del equipo inglés dice que se ganó el premio gracias al trabajo del cuadro

ZÚRICH, SUIZA (12/ENE/2017).- El director técnico del Leicester City, el italiano Claudio Ranieri, atribuyó a su equipo el haber firmado una campaña de ensueño en 2016, la cual le valió ser elegido como el Mejor Entrenador del Año en los premios The Best, que otorgó la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).



"Debo agradecer a mi presidente, a mis jugadores y a nuestros aficionados. Si estoy aquí ahora es porque ellos me han apoyado. Ellos han logrado algo increíble esta temporada, pero ya comienza otro desafío, seguir mi pasión, mantenerme hambriento por conseguir más objetivos y dejar atrás lo conseguido", declaró.



Contra todo pronóstico, el transalpino llevó a Los Foxes a coronarse por primera vez en su historia en la Liga Premier de Inglaterra, lo cual el mundo calificó como un "cuento de hadas" y el estratega espera se repita en el futbol europeo.



"Si dicen que la historia de Leicester fue un cuento de hadas entonces quizá en 50 años volveremos a ver algo así. En la actualidad el dinero compra a los mejores jugadores y al final el equipo que tiene la mejor plantilla tiene más posibilidades", señaló en entrevista para la FIFA.



"Nosotros mostramos que no sólo los ricos pueden ganar, así que quizá sea algo que no sólo pase una vez en la vida, por eso digo 50 años", agregó.



Tras una vivir una temporada única y ganarse los elogios de propios y extraños, el timonel no pierde la ambición y asegura que su club seguirá trabajando para levantar un nuevo campeonato local, ya que a continental vencer a equipos "grandes" es un objetivo más complicado.



Particularmente, sobre las posibilidades de ganar la Champions League, fue claro al subrayar, "no... El año pasado Leicester mostró que todo es posible pero, seamos serios".