Carlos Vela trabaja en recuperación con Real Sociedad

El jugador mexicano desconoce cuándo estará listo para regresar a la actividad

SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA (12/ENE/2017).- El mexicano Carlos Vela, delantero de Real Sociedad, hizo trabajo personalizado para seguir con su recuperación de la molestia en la rodilla izquierda, aunque se desconoce cuándo estará listo para jugar.



Molestias en la rodilla impidieron que el Seleccionado mexicano tuviera participación en el partido de Copa del Rey ante Villarreal, donde el cuadro "Txuri urdin" se impuso 4-2 en el global, luego del 1-1 la víspera, para avanzar a cuartos de final.



Junto a Carlos Vela, Raúl Navas también realizó trabajo personalizado sobre el césped en las instalaciones de Zubieta, aunque en el equipo no han informado el tiempo de recuperación y cuándo el mexicano podría volver a las canchas.



Los titulares la víspera tuvieron este día una jornada de recuperación tras el choque copero, mientras que el resto de los pupilos de Eusebio Sacristán trabajaron a mayor intensidad; Joseba Zaldua presentó molestias en el muslo izquierdo, por lo cual le realizarán pruebas complementarias para determinar el grado de la lesión.



En rueda de prensa, Sergio Canales se mostró satisfecho por la clasificación a cuartos de final, feliz porque superaron el bache tras la caída 4-0 con Sevilla y a la espera del sorteo para conocer a su nuevo rival.



"Estamos muy ilusionados con la competición y del rival no sabes cuál te puede tocar. Te puede tocar uno grande y eliminarle y otro más asequible y que te eliminen. Siendo realistas, si se puede evitar a los grandes es mejor, aunque cada partido es complicado", dijo.



El jugador, que descansará el viernes con el resto de la plantilla y volverán al trabajo el sábado, aseveró que en el equipo todos están ilusionados y listos para jugar, "y eso al final ayuda al equipo a no bajar el nivel".