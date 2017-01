'Chapo' Sánchez, como el Ave Fénix

La estabilidad emocional y el trabajo le permitieron hacerse de la titularidad como lateral derecho, después de ser relegado a la banca; agradece la oportunidad con rendimiento

GUADALAJARA, JALISCO (12/ENE/2017).- María le cambió la vida por completo. De ser un jugador que la afición reprobó y abucheó por no estar en el nivel adecuado, con trabajo revirtió el mal momento. Jesús Sánchez, de ser el “Chapito” ahora muchos de los seguidores rojiblancos ya le llaman Don Jesús, por el excelente reencuentro futbolístico que ha tenido con Matías Almeyda, ya que hasta ha sido capitán del Rebaño, algo inimaginable hace mínimo año y medio.

“Chapo” menciona que se llegó a desesperar porque además de no pasar por un buen momento futbolístico, las lesiones lo castigaron y cuando ya estaba de salida de una, entraba a otra. El lateral derecho dijo que ha madurado mucho en todos los aspectos, esto gracias a que encontró quien le quitara lo “carajo”, ya que es muy alegre y hoy en día vive feliz, con paz, equilibrado en espera de la llegada de María.

“Tuve estabilidad cuando me casé, voy a tener a mi primera bebé, estoy pasando por uno de los momentos más importantes de mi carrera futbolística. Encontré estabilidad en mi vida emocional, alguien que me entendiera en los momentos difíciles, estoy agradecido con mi esposa por aguantar. Siempre he sido alegre, disfruto tanto los momentos buenos como los malos, entonces creo que eso ayuda mucho, el positivismo y mi hija que se llamará María”.

Espera con ansias el arribo de su niña, le pide a Dios que llegue con bien en todos los aspectos y ya si se puede, pues festejarlo con el título del Clausura 2017, ya que estará coincidiendo la llegada de María con las finales del futbol mexicano.

“Espero que llegue con torta bajo el brazo, como dicen, me siento feliz, alegre, disfruto mucho cada momento que estoy pasando. Que llegue con salud, de entrada es lo que pido, es lo que más deseo y si se da lo demás, bienvenido sea, para eso trabajamos”.

Matías lo rescató y lo agradece

Si con alguien está agradecido Sánchez, es con el actual cuerpo técnico, porque le dieron lo que ningun otro que haya estado antes en el redil: confianza, apoyo, pero sobre todo, un trato humano.

“Todo el cuerpo técnico me ayudó, tuve varias lesiones y me apoyaron para salir adelante. Lo más importante es que me dieron continuidad, confianza, así que lo único que me queda es entregarme en cada entrenamiento, tratar de corresponder a eso. Hubo de todo, pláticas, entrenamientos, convivencia, de lo cual estoy agradecido y espero seguir respondiendo a la oportunidad que me han dado”.

Cuando recibió críticas de todo tipo en redes sociales, en la calle y demás, “Chapo” aguantó a pie firme, no se dejó caer pensando que era el peor, así que hoy tampoco se desubica por estar en buen momento.

“No eres ni el más bueno cuando estás arriba ni tampoco el más malo cuando andas mal. Trato de ser equilibrado, de estar siempre con los pies en la tierra, lo único es trabajar y hacerlo bien. Almeyda es un tipazo, una gran persona, el trato que tiene es más que suficiente, es una persona muy auténtica, te da la confianza que eso es lo que todo jugador necesita y hay que responder”.

Pensó que se iría de Chivas

Antes de la llegada de Almeyda al Rebaño, “Chapo” no salía ni siquiera a la banca, estaba borrado del primer equipo porque no estaba en buen momento, incluso llegó a pensar que se iría de la institución por tantos problemas que estaban pasando como el tema del cociente.

“Siempre existe la posibilidad de salir cuando no se tienen los minutos que se deben, pero siempre estuve contento acá, siempre lo he dicho, es la institución que me dio la oportunidad, estoy feliz de estar en el Guadalajara, muy agradecido con Matías Almeyda porque me ha dado la oportunidad. Gracias a Dios ya pasó todo lo malo de aquellos momentos”.

Hoy se siente feliz de estar disfrutando de una manera diferente a lade hace dos años, porque el equipo juega con estilo definido, agrada a la afición y están para pelearle a quien sea en cualquier campo.

“Claro que sí (hay un estilo), sin duda, para eso entrenamos, porque se ha visto claro el sello que le quiere imprimir Matías en todos los aspectos, encontramos identidad y es importante, se ha manifestado en los últimos dos campeonatos. Se han hecho buenas cosas, no hemos logrado lo que queremos, pero vamos paso a paso”.

Terminó frustrado

En el cotejo ante Pumas, Almeyda determinó sacarlo del encuentro para buscar un mejor funcionamiento, ya que el rival estaba con más confianza y posesión de balón, lo cual reconoce “Chapo” le causó mucha molestia, pero consigo mismo.

“Estamos para el servicio del equipo, salí muy molesto conmigo mismo, eso quiero dejarlo claro porque uno siente que pudo haber hecho más. Hay cosas por corregir y lo haré en la semana para el encuentro ante el Monterrey. No tuve tanta pasada, no fui pícaro al ataque, estuve corto en comparación a otros encuentros”.

El lateral derecho dijo que entre sus aspiraciones para el Clausura 2017 es llegar a marcar mínimo dos goles, llamar la atención del entrenador de la Selección Nacional y no dejar la titularidad.

LAS METAS DEL ROJIBLANCO

• Mínimo que Chivas haga 30 puntos

• Calificar a la Liguilla

• Entrar dentro de los tres primeros lugares

• Superar los Cuartos de Final

• Ser de las mejores ofensivas

• Sólidos defensivamente

LA FRASE

“No estuve en buen momento en un par de años. Lo único que te saca adelante es el trabajo, es lo que hice, me dediqué a entrenar, a hacer lo mejor posible todo y mejorar en lo que me hacía falta”.

Jesús Sánchez, jugador del Guadalajara