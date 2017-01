'Canelo' Álvarez reta a Chávez Jr. y le dice 'niño'

El primero que hizo una publicación sobre la posible pelea entre ellos fue 'El Junior' y afirmó que solo espera que me manden el contrato para pelear

CIUDAD DE MÉXICO (11/ENE/2017).- Los dimes y diretes entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. se presentaron este miércoles por la tarde, cuando el tapatío retó al Junior y le dijo que ya firme el contrato para una pelea entre ambos.

El primero que hizo una publicación sobre la posible pelea entre ellos fue Chávez Jr. y afirmó lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter (@jcchavezjr1):

“Solo estoy esperando que me manden el contrato para pelear no me lo han hecho llegar. Yo dije si a todo @GoldenBoyBoxing #teamchavezjrmexico”

El “Canelo” respondió de manera clara a Chávez Jr. diciéndole que no permita que lo traten “como a un niño” y que firmara el contrato de la pelea:

“@jcchavezjr1 no dejes que te traten como a un niño, el contrato lo tiene tu gente desde ayer fírmalo y que se haga la pelea” Y en los últimos instantes, el promotor de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, pidió a JC Chávez Jr. que deje de mandar mensajes en público y señaló que el manager del Junior ya tiene en sus manos el contrato.

“@jcchavezjr1 no dejes que te traten como a un niño, el contrato lo tiene tu gente desde ayer fírmalo y que se haga la pelea”

La pelea entre ambos se realizaría el 6 de mayo.