Chivas puede presentar alineación diferente el sábado

Para el pastor Almeyda no aplica la frase 'equipo que gana repite'

GUADALAJARA, JALISCO (11/ENE/2017).- Desde su llegada al Guadalajara, el técnico Matías Almeyda precisó que no le interesa cómo se llame tal o cual jugador, que no respetará trayectoria y meterá a jugar siempre a aquel elemento que mejor esté y lo haya demostrado en los entrenamientos.

Ante el Monterrey no se debe descartar que haya alguna novedad en el once inicial. El estratega dijo estar evaluando la situación y que aquel viejo dicho de “equipo que gana repite”, con él no aplica en esta era moderna porque puede presentar variantes de acuerdo al rival que enfrentará.

“Puede haber cambios, no soy de la idea que un equipo que gana no se toca, depende del funcionamiento, de la semana que hemos tenido porque algún jugador puede estar tocado y no puedes utilizarlo. Todos saben que pueden actuar”.

Almeyda indicó que estudiarán muy bien al rival, es de los más completos de la Liga MX, de esos a los cuales no les puedes dar un minuto de distracción porque cambian el rumbo a su favor. Del técnico rival, Antonio Mohamed, se refirió muy bien en todo momento.

“Vamos a enfrentar a uno de los mejores planteles de la Liga, nosotros con nuestro juego, nuestra manera de ir caminando en los torneos hemos mejorado mucho, ahora hasta ustedes nos ponen como uno de los mejores planteles y son los mismos elementos, pero está bien, tomamos la responsabilidad, buscaremos ser protagonistas, respetamos a todos los rivales y también hemos logrado que nos respeten”.

Del accionar que tuvo su equipo ante Pumas, reconoció que han fallado en algunos aspectos, lo cual consideró hasta normal y afirma que el compromiso es mejorar, ya que quiere que el equipo tenga más llegadas al arco contrario. Si bien es cierto que ante los unamitas generaron poco, dice que en otros partidos han generado mucho y no anotan, por lo tanto aplica la frase de “así es el futbol”.

“Hoy valoramos las situaciones que creamos, porque fuimos más contundentes que en otros encuentros. Para mi gusto, quiero que produzcan más ocasiones, porque si bien no tuvimos tantas opciones de gol, sí generamos y hoy en día es difícil. Me gusta que el equipo llegue más, porque trabajamos para eso, no para especular y concretar, tenemos que crecer pero los 90 minutos de arranque fue bueno”.

Sobre los cambios en el arbitraje mexicano en la Comisión, dijo prefiere mantenerse al margen, solamente espera que la determinación sea para el bien del futbol mexicano.

Cabe señalar que el volante por izquierda Carlos Cisneros, ya estuvo trabajando con el plantel este miércoles, aunque se ve difícil que haga el viaje a Monterrey el próximo viernes, ya que físicamente no está en condiciones de actuar todavía.

LA FRASE

“Conozco a jugadores de Monterrey, Funes Mori fue mi compañero, luego lo dirigí; Sánchez, lo llevé a River. Mohamed ha ganado dos campeonatos, ha construido su vida deportiva en México”.

Matías Almeyda, técnico del Guadalajara.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ