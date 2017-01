Matías Almeyda no se presiona por la duodécima estrella

Dice que el tiempo que tiene para lograr un título son los años de contrato que firmó

GUADALAJARA, JALISCO (11/ENE/2017).- La directiva le encargó al técnico del Guadalajara Matías Almeyda, que el equipo esté siempre peleando los primeros puestos, que sea protagonista, que califique a la Liguilla por el título, pero el pastor afirma que no hay un objetivo de unidades a obtener en el Clausura 2017 y que el título tampoco es una obligación.

El anterior campeonato logró 28 puntos, los cuales espera superar y entrar a la Liguilla como primer objetivo a cumplir, aunque en ese trayecto deberán estar metas intermedias como ser de las defensas menos goleadas, ofensivamente estar entre los mejores porque se pronostica que Alan Pulido esté peleando el liderato de goleo, entre otros rubros más en los que quieren aparecer como los mejores.

Al no tener el calificativo de “obligación” obtener el título, Almeyda deja claro que no es que no vayan a buscarlo, simplemente no comparte ciertas cosas que surgen cuando no se logra, como el decir que es un fracaso no obtenerlo, ya que al estar bajo contrato tiene un tiempo para lograr el objetivo.

“Por ahí es medio complicado que responda por los años de contrato que tengo, el proyecto está en los años que tengo, porque en ese tiempo entra el campeonato, entreno para ganar. No hay nadie que no entrene para no ser campeón, después hay cosas negativas y positivas. No ganarlo puede llamarse fracaso, pero hay que ver qué es fracaso y qué es éxito para un ser humano, porque hay varios caminos para uno y otro. Trabajamos para ser campeón, deseo con toda mi alma ser campeón, Dios quiera”.

Respecto al silencio que han aplicado los altos dirigentes, Jorge Vergara como dueño y José Luis Higuera como CEO de Chivas, el entrenador precisó que suma mucho al proyecto, esto él ya lo sabía antes de enfrentar a Pumas y no lo tomó por sorpresa.

“Bien, lo interpreto de la mejor manera. Jorge me lo había comunicado desde el partido pasado. Suma, no significa que se aleje del equipo, por el contrario; suma y lo tomo bien, porque está cerca del equipo en todo momento”.

Es claro para el entrenador que la determinación de ambos dirigentes en no hablar, es un apoyo silencioso al proyecto, porque la labor de Vergara e Higuera está hecha al adquirir jugadores para reforzar la plantilla de cara al Clausura, lo demás le corresponde al plantel y cuerpo técnico.

“Lo tomo con total naturalidad, es el dueño, él obviamente pude expresar lo que siente y cómo lo siente, si decide no opinar, está bien. Entiendo cada cosa, seguro que es para sumar, porque muchas veces puedes expresar lo que sientes y a él siempre lo han mal interpretado, la inteligencia le dice que no quiere abrir ninguna puerta a la confusión, lo cual me parece bien”.

LA FRASE

“No hay como tal algo, objetivo de unidades, pero queremos entrar primero a la Liguilla que es el objetivo, luego hacer el otro torneo (avanzar de cuartos de final). Queremos entrar cuanto antes para no sufrir tanto, hacer algo como el torneo anterior”. Matías Almeyda, técnico del Guadalajara.

PARA SABER

Al “Pelado” Almeyda le quedan cuatro años más como técnico del Guadalajara, según el contrato firmado, ya que el año pasado le hicieron una renovación.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ