Torres Nilo quiere derrotar al Atlas

El defensa de Tigres asegura que mantiene agradecimiento con el club en que debutó

MONTERREY, NUEVO LEÓN (11/ENE/2017).- El defensa de los Tigres de la UANL, Jorge Torres Nilo, aseguró que mantiene agradecimiento hacia los Rojinegros del Altas porque es el equipo con el que debutó, aunque dejó en claro que este fin de semana buscará la victoria para su escuadra.



"Es un equipo que merece mi agradecimiento, ahí debuté, con el 'Profe' (José Guadalupe Cruz) es un equipo dinámico, pero estamos confiando en lo que estamos trabajando, no será fácil, en su cancha se compaginan más, no será sencillo y vamos con esa fe para salir a competir al 100 por ciento", expresó.



Torres Nilo declaró que el plantel tiene la firme convicción de conseguir su primera victoria en el presente Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, en cuya segunda jornada visitarán al cuadro Rojinegro.



Respecto a que el estratega José Guadalupe Cruz dijo que pueden vencer a los felinos, el jugador manifestó que en la cancha son 11 contra 11, por lo que tiene plena confianza en que los suyos conseguirán los mejores dividendos.



El jugador también habló sobre la decisión de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) de que la Copa del Mundo 2026 contará con 48 selecciones, lo cual dijo que sin duda será benéfico porque más equipos tendrán oportunidad de estar en la justa.



"Esas cosas realmente la FIFA las ha tomado, pero en particular va a haber oportunidad para más países, el motivo principal no sé cuál sea de ellos, pero a final de cuentas quedará campeón el que mejor juegue y a eso se le añade que habrá más países", indicó.



Torres Nilo agregó que lo relevante es que tanto para México como para otros países de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), esta decisión podría representar un crecimiento en lo futbolístico.