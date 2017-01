Higuera me faltó al respeto: Hugo Sánchez

Considera 'muy grave' el tuit irónico del CEO de Chivas después de la derrota de UNAM

GUADALAJARA, JALISCO (11/ENE/2017).- Hugo Sánchez considera como una falta de respeto personal el tuit que José Luis Higuera publicó después de la victoria de Chivas ante Pumas el sábado pasado.

Al final del partido Higuera publicó una fotografía de comida para gatos preguntando cuál sería la mejor para sus mascotas, comentando "son muy lindos mis gatitos", una burla velada a Pumas, que desde hace casi 35 años no logran ganar visitando al Guadalajara..

Hugo Sánchez comentó al respecto en un segmento transmitido por la cadena ESPN. "José Luis Higuera en su tuit (sic) personal, individual se burló de Pumas y eso es muy grave", dijo el Pentapichichi. "Hiere la susceptibilidad de todos los Pumas y a mí me faltó al respeto".

"Le sugiero a José Luis Higuera no imite a su jefe, porque su jefe es el que puso la mala muestra de poner esos desplegados ofensivos, de falta de respeto, de falta de educación y de burla", dijo el ex internacional mexicano refiriéndose a los anuncios irónicos en periódicos por los que Vergara comenzó a acaparar la atención pública al inicio de su gestión en el Guadalajara.

Tanto Vergara como Higuera anunciaron durante esta semana que no ofrecerán declaraciones públicas durante el Clausura 2017.

Sánchez concluyó su mensaje dirigiéndose directamente a Higuera, pidiéndole que no vuelva a publicar comentarios sarcásticos."José Luis, te tengo una buena consideración; más bien, tenía una buena consideración tuya, pero a raíz de esta burla que hiciste a Pumas creo que te has descalificado tú solito. En este caso yo soy Puma, me faltaste al respeto. No lo hagas nunca más, porque el mundo da muchas vueltas y te van a faltar el respeto a ti mismo".