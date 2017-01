Jorge Vergara no hablará en el Clausura 2017

Ante las peticiones de entrevista, el dueño de Chivas informa que no estará disponible

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- El departamento de atención a medios de comunicación del club deportivo Guadalajara, tiene muchas peticiones de entrevista para el dueño del club Jorge Vergara, quien mediante un comunicado de prensa, firmado por él, informa que no estará disponible para entrevistas.



Esto dice el comunicado enviado: "Soy consciente del interés que existe por estar en contacto frecuente conmigo sobre temas del club; sin embargo, quiero hacer de su conocimiento que no atenderé solicitudes de entrevistas durante el torneo Clausura 2017, sino hasta finalizar el certamen".



En el comunicado, Vergara no indicó el motivo que lo orilló a tomar dicha determinación de alejarse de los medios de comunicación, al tiempo que agradece a toda la prensa, el interés mostrado para conocer sus puntos de vista sobre algunas cosas de su club.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ