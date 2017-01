Desgaste en relación con árbitros, causa de la salida de Codesal

Héctor González Iñárritu afirma que la relación entre ambas partes se deterioró

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- Héctor González Inñárritu, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol explicó que la renuncia de Edgardo Codesal a la Comisión de Árbitros se debió al "desgaste" de la relación entre el ex árbitro uruguayo y los silbantes activos en el torneo mexicano.

"No hay una fractura, no hay un momento específico en donde se rompa todo, simplemente es un desgaste en la relación", afirmó el dirigente y abundó, "ambas partes hicieron un esfuerzo para poder tener la comunicación que había anteriormente, desgraciadamente no se pudo".

González Iñárritu negó que detrás de la salida de Codesal haya otras razones además del deterioramiento de la relación entre las partes en cuestión. "Para que no se especule, solamente fue la situación del desgaste, no hay nada más al respecto", advierte.

El dirigente rechazó la posibilidad de que Televisa, la televisora más grande de México, tenga influencia en el nombramiento de la persona que sustituya a Codesal.

"Con todo respeto Televisa no puede imponer a alguien en la Comisión de Árbitros", dijo, y afirmó que la Federación buscará a un candidato con el "perfil ideal para el puesto".

El directivo subrayó la calidad del arbitraje mexicano así como su relación personal con Codesal, a quien considera "una persona muy preparada".

González Iñárritu informó además que con Codesal también deja su puesto el ex árbitro Gilberto Alcalá y afirmó que la nueva estructura de la Comisión de arbitraje será dada a conocer dentro de poco.