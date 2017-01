Tigres es mucho más que Gignac: 'Profe' Cruz

Afirma que UANL tiene un plantel de calidad, pero Atlas debe enfrentarlos sin temor

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- El sábado, Atlas se medirá al campeón Tigres, conjunto que arrancó el certamen con un empate ante Santos Laguna, pero con equipo suplente. Ahora para el juego ante los Zorros, todo parece indicar que los felinos usarán a un equipo más cercano al que logró obtener el título hace unas semanas, incluido el delantero francés André-Pierre Gignac.

Ante esto, el “Profe” Cruz señaló que el equipo de la UANL no es solamente el europeo, sino que todo el plantel es competitivo y será un rival duro de vencer.

“Tigres es mucho más que Gignac, es el jugador más desequilibrante de la Liga, es el mejor de México, pero no es todo Tigres, hay jugadores de mucha calidad, y jerarquía, el próximo sábado no solo esperamos que esté de inicio, sino todos los demás que han sido titulares, no nos podemos descuidar, tenemos que estar atentos a todos ellos, porque es un plantel vasto, tenemos que jugar con personalidad, son los actuales campeones, en el futbol mexicano no hay esas diferencias tan marcadas, no es imposible ganarle al campeón, por más que los pronósticos sean adversos”, indicó el timonel rojinegro.

El técnico señaló que a los felinos de Ricardo Ferretti no hay que tenerles miedo, ya que son un equipo común y corriente, aunque tiene su peligrosidad, por el simple hecho de ser el actual campeón y tener jugadores de clase mundial, pero eso sí, le guardan el respeto necesario.

“Viene el campeón y tiene el respeto, como todos los rivales, pero no es un equipo invencible, es un equipo de mucho respeto, hay que jugar con audacia y valentía, partiendo de un orden táctico, no podemos salir derrotados, nadie garantiza nada, pero no solo para nosotros, si nos ven como víctimas, eso está mucho mejor, tenemos claro lo que pretendemos, y eso es estar mejor y ganar el partido”, dijo el “Profe” Cruz.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES