Chivas piensa en ser súper líder en el Clausura

Jair Pereira dice que en el equipo aspiran a ser regulares en el campeonato mexicano

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- Arrancar el Clausura 2017 con un triunfo en este Clausura 2017, refuerza la meta que tiene la plantilla del Guadalajara en terminar como súper líder, ya que aspiran a ser regulares y Jair Pereira no ve imposible lograrlo, porque la llegada de Rodolfo Pizarro le dará mucha dinámica a la ofensiva rojiblanca.

''Nosotros nos encantaría terminar un campeonato como súper líder, nos preparamos para eso, abrir bien el torneo y cerrar de igual forma, porque se ha visto que quien cierra mejor, tiene una gran Liguilla. Nos encantaría llegar a ser súper líderes''.

Obviamente para lograr el objetivo, deben corregir muchos aspectos futbolísticos, porque reconoce Pereira que ante Pumas arrancaron con algunas fallas en zona baja y deben hacer partidos casi perfectos en defensa.

''Buscamos eso, lo pensamos hacer, tener un torneo regular porque ganas mucho en confianza y si ganas tres partidos subes mucho en seguridad, lo cual te da que se sigan dando triunfos, pero para eso debemos trabajar bien en el día a día. No estuvimos ajustados, tuvimos errores en el pasado (ante Pumas), pero iniciamos ganando''.

Jorge Vergara, dueño del Guadalajara, ha mencionado que no quiere ningún tipo de pretexto para la obtención de la doceava estrella, lo cual dice el defensa central del ''Rebaño'', no le mete presión a la plantilla.

''Nos enfocamos en el día a día, él es el patrón, el dueño, quiere eso para el equipo porque ha invertido, elementos que se han pedido han llegado y nosotros desde que entrenamos nos ponemos metas altas, pero vamos paso a paso, hay un grupo dinámico''.

La llegada de Rodolfo Pizarro le dará otra cara a Chivas, hasta se piensa en el capitán que si Alan Pulido anda fino, puede aspirar a ser campeón goleador en el futbol mexicano y sacar la cara por los nacionales.

''Pizarro tuvo un buen partido, se ha acoplado a lo que pide Matías, esperando el bien de nuestros delanteros, Pulido hizo un gol y si andamos bien adelante, este equipo puede sacar hasta un campeón de goleo. Así lo vemos, llegamos mucho y el torneo pasado tuvimos mucha llegada, pero no estuvimos finos. Sé que si este equipo madura, tiene contundencia, podemos aspirar a un campeonato''.

Pereira reiteró que Pizarro no debe sentirse presionado, ya que han platicado con él para que dé lo mejor de sí, le han dicho lo que provoca un equipo grande y que no se sienta mal por algunas críticas que pueden llegar.

''Sabe dónde está parado, que es un equipo que se presta para mucha crítica, si haces las cosas bien resalta tu trabajo, su haces las cosas mal, se crucifica al jugador. Él no tiene que sentirse el salvador, no es así, nos basamos en el juego de conjunto. Pizarro no debe sentirse el salvador, es un gran jugador y lo único que debe hacer, es aportar, no cargarle de más''.



Lo ve bien

Luego de regresar a la titularidad Osvaldo Alanís, Pereira dijo que lo ha visto bien en sus trabajos, que le falta por dar más y está en el camino correcto de ponerse en un nivel importante para el equipo.

''Siempre que vienes de una lesión, cuesta trabajo agarrar el trabajo de cancha, viene trabajando de buena forma, es un gran jugador, tiene una gran salida, comunicación y me gusta mucho. Todos abajo somos receptores a lo que se nos indica en la cancha, Alanís es receptivo a lo que pide y él estando bien, será de mucha ayuda para el equipo''.

Respecto a la renuncia de Edgardo Codesal de la Comisión de arbitraje, Pereira puntualizó que ojalá todo sea para bien, aunque es algo en lo que no se mete mucho, porque desconoce el fondo del problema.

''No sé, realmente me saca esa pregunta, porque para nosotros siempre dejamos el arbitraje de lado, pero si hacen cosas para mejorar, es bueno, siempre se busca mejoría. Soy un jugador que no trata de esos temas, si son cambios para mejorar, siempre serán bienvenidos''.



Lamenta muerte de aficionado

Jesús Vargas, aficionado que falleció a causa de un infarto tras festejar el gol de Eduardo López el pasado sábado en el estadio Chivas, Pereira lamentó el hecho y mandó apoyo a los familiares.

''No sabía, lamentable por cualquier situación la pérdida y mi más sentido pésame. Esto te deja sin palabras, solamente Dios sabe cuándo se lleva a cada uno de nosotros y les mando el pésame a la familia. Que alguien pierda la vida en el espectáculo que sea, siempre doloroso''.

De salida, el capitán de Chivas dijo que si Rafael Márquez le habla para que forme parte de la asociación que se busca realizar, él está en toda la disposición participar y hasta tomar un cargo para apoyar a jugadores que pasen alguna irregularidad, porque a él le tocó sufrir en sus inicios como jugador.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ