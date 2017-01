'Chofis' será grande para Chivas y México: Pereira

El capitán del equipo, Jair Pereira, dice que se duda de la calidad técnica del jugador

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- La calidad que tiene el volante ofensivo del Guadalajara Eduardo López, es conocido por el medio futbolístico, la ha mostrado a cuenta gotas, pero al recibir el apoyo del técnico Matías Almeyda, consideró el capitán rojiblanco Jair Pereira que de alguna manera le mete presión a ''Chofis'' para que sea regular en sus actuaciones y el jugador que diferente en el futbol mexicano.

''Tiene que ser, 'Chofis' tiene grandes cualidades, tiene madurez y eso se lo ha dado el tiempo. No dudamos de su calidad técnica, porque estando bien cambia el rumbo de un partido por su calidad, pero no nos basamos en un solo jugador sino en el trabajo de conjunto. Matías lo ha apoyado y nosotros como grandes, lo arropamos, pero esa determinación es de él, si quiere hacer algo en el futbol mexicano, debe hacerlo ya y sacar mentalidad para destacar, ser titular en este equipo''.

La demostración de ''Chofis'' en el primer partido del Clausura 2017 ante Pumas, en el cual ganaron 2-1 con una anotación suya, es el inicio de un despunte definitivo para el volante, precisó Pereira, quien destacó la calidad de su compañero.

Mucho de su avance futbolístico, se debe a algunas formas que ha modificado López, que ha escuchado los consejos que se le han dado en todos los aspectos, ha entendido que para todo hay tiempos y está por el camino correcto, el de explotar su calidad para ser la figura que se espera sea

''Es una persona muy tranquila, su personalidad es así, no se mete con nadie. No nada más este torneo, desde antes hablaba con él, puede hacer cosas que muchos de nosotros no podemos hacer por la calidad que tiene. Simplemente es hacerle ver la capacidad que tiene porque en el mundo del futbol se puede inclinar para bien o para mal''.

Pereira confía mucho en que ''Chofis'' la romperá en el Clausura 2017, porque su mente está fijada en triunfar, en ser un referente y gracias a su calidad, lo estará logrando.

''Es cuestión de la mentalidad, el número no juega, ese lo hace el jugador. Un tiempo trajo el 31 y eso está en la mentalidad, porque siempre hizo las mismas jugadas. No se fija en que trae el número 10, quiere hacer cosas importantes en el futbol mexicano y está en la forma de ir por las cosas''.



La Frase

''He visto su profesionalismo, se queda a patear al final, se queda en el gimnasio, espero que siga así y si continúa será un gran jugador no nada más para Chivas, sino para México''.

Jair Pereira, capitán del Guadalajara.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ