El 'Profe' Cruz ya estudia variantes

Atlas se verá obligado a realizar modificaciones debido a la suspensión del ''Macue'' Robles

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- Debido a la expulsión que sufrió Luis ''Macue'' Robles durante el encuentro ante Toluca y que desembocó en la suspensión de un partido, el director técnico del Atlas José Guadalupe Cruz, explicó que ya comienza a estudiar las variantes para cubrir el puesto en la media de contención de cara al partido ante Tigres del próximo sábado.

La duda está en meter o no a Rodolfo Salinas en ese lugar, o bien, echar mano de Leiton Jiménez en la central junto a Gaddy Aguirre, para que el capitán Rafael Márquez pueda jugar como mediocampista.

''La oportunidad sería para 'Rafa' Márquez en la media cancha o Rodolfo Salinas, lo que sí es que faltan variantes para moverle aquí y allá, pero hay material suficiente para hacer un buen trabajo''.

''La situación de Leiton era lógica, meterlo en lugar de Rodolfo Salinas y subir a Rafa Márquez a la contención, la cosa es que Leiton no ha trabajado de manera conjunta con el equipo, entonces tuvimos esa situación, hasta estaba la duda de si viajaba o no a Toluca, pero ahora con una semana más de trabajo, estaría listo para estar el fin de semana, lo mismo con Fidel, que no hizo una pretemporada como tal, le faltó trabajo y no era aconsejable meterlo de inicio, ahora con más trabajo puede que estemos casi completos'', indicó el director técnico rojinegro.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES