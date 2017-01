Cristiano denuncia campaña mediática en su contra

El futbolista dice que se buscaba impedir que ganara el premio The Best

MADRID, ESPAÑA 810/ENE/2017).- El astro portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se refirió a una campaña mediática para que no lograse el premio FIFA 'The Best' que le acredita como mejor jugador del mundo en 2016, en declaraciones a la radio española COPE.

Ronaldo recibió el galardón en una ceremonia llevada a cabo en Zúrich el lunes, luego de un año en el que el delantero luso conquistó la Liga de Campeones con el Real Madrid y la Eurocopa de Francia con Portugal.

"Muchas dudas, muchas campañas contra mí, dentro del futbol y fuera del futbol también. Me querían pegar por todos lados y la verdad (es) que el premio fue para 'The best', que soy yo, así que muy contento", señaló el cuatro veces designado mejor jugador del mundo.

El exitoso año 2016 fue empañado para Cristiano Ronaldo por la aparición de su nombre en los documentos confidenciales destapados por un consorcio de medios europeos, según los cuales el futbolista habría evadido varios millones de euros en concepto de derechos de imagen en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes británicas.

"Como he dicho quien no debe, no teme, nunca en la vida, así que callaron las boquitas otra vez, como siempre", añadió molesto con la revelación de "Football Leaks".

"Me molestó porque cuando haces las cosas bien, cuando ayudas a mucha gente, y voy a mencionar el premio de solidaridad, que es de los mejores premios que tengo yo en mi museo. He ayudado a tanta gente y tantas cosas buenas que haces y la gente te quiere pegar para camuflar las malas cosas que otros hacen. A mí me molesta y me siguen molestando, pero la justicia siempre hace justicia así que vamos a esperar y después vamos a ver qué pasa", concluyo Ronaldo.